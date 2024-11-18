Deniz Kazlarının Yavruları Neden Uçurumdan Atlamak Zorunda? Doğanın En Zorlu Hayatta Kalma Hikayesi!

Yırtıcı hayvanlardan korunmak için yüksek kayalıklarda yuva yapan deniz kazlarının yavruları doğdukları andan itibaren korkunç bir maceraya atılıyor. Hava ne kadar soğuk, yer ne kadar kayalık olursa olsun, bu küçük kuşlar hayatta kalabilmek için yüksek uçurumlardan aşağıya atlamak zorunda kalıyor. Peki bu inanılmaz yolculuk neden gerekli? Yavru kazlar doğada hayatta kalmak için hangi zorluklarla karşılaşıyor? Gelin deniz kazlarının sıra dışı yaşamına daha yakından tanıklık edelim.

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