Bir Yılın Özeti Spotify Wrapped'in Yaklaşmasıyla Paçaları Tutuşan Mizahşörler
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Bir Yılın Özeti Spotify Wrapped'in Yaklaşmasıyla Paçaları Tutuşan Mizahşörler
Her yıl sonunda heyecanla beklediğimiz bir olay var. Popüler müzik uygulamaları Spotify ve YouTube Music, yıl sonunda kullanıcılarına o yılın özetini sunuyor. Bir yıl boyunca hangi şarkıları dinlediğinizi, en çok sevdiğiniz şarkıcıları tek bir özetle görebiliyorsunuz. Haliyle ortaya oldukça karışık sonuçlar da çıkabiliyor. Peki bu senenin müzik özetlerine hazır mıyız?
Gelin, Spotify Wrapped ve YouTube Music özetine pek de hazır olmayanların paylaşımlarına bakalım.
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Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala açıklanan Spotify Özeti, resmen bir yıllık gerçekleri yüzümüze vuruyor.
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"Spotify Wrapped'i bekliyorum" gözlerim kapalı.
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Korkmayan var mı ki?
Kimler ne dinliyor acaba...
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Siz bir de bizi özet çıktıktan sonra görün.
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Peki sonuçlar ne zaman mı açıklanıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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