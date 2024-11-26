Bir Yılın Özeti Spotify Wrapped'in Yaklaşmasıyla Paçaları Tutuşan Mizahşörler

Her yıl sonunda heyecanla beklediğimiz bir olay var. Popüler müzik uygulamaları Spotify ve YouTube Music, yıl sonunda kullanıcılarına o yılın özetini sunuyor. Bir yıl boyunca hangi şarkıları dinlediğinizi, en çok sevdiğiniz şarkıcıları tek bir özetle görebiliyorsunuz. Haliyle ortaya oldukça karışık sonuçlar da çıkabiliyor. Peki bu senenin müzik özetlerine hazır mıyız?

Gelin, Spotify Wrapped ve YouTube Music özetine pek de hazır olmayanların paylaşımlarına bakalım.