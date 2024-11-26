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Bir Yılın Özeti Spotify Wrapped'in Yaklaşmasıyla Paçaları Tutuşan Mizahşörler

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Bir Yılın Özeti Spotify Wrapped'in Yaklaşmasıyla Paçaları Tutuşan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 12:14

Her yıl sonunda heyecanla beklediğimiz bir olay var. Popüler müzik uygulamaları Spotify ve YouTube Music, yıl sonunda kullanıcılarına o yılın özetini sunuyor. Bir yıl boyunca hangi şarkıları dinlediğinizi, en çok sevdiğiniz şarkıcıları tek bir özetle görebiliyorsunuz. Haliyle ortaya oldukça karışık sonuçlar da çıkabiliyor. Peki bu senenin müzik özetlerine hazır mıyız?

Gelin, Spotify Wrapped ve YouTube Music özetine pek de hazır olmayanların paylaşımlarına bakalım.

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Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala açıklanan Spotify Özeti, resmen bir yıllık gerçekleri yüzümüze vuruyor.

Spotify Wrapped, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor. Yeni yıla sayılı günler kala açıklanan Spotify Özeti, resmen bir yıllık gerçekleri yüzümüze vuruyor.

Spotify Özetini merakla beklediğimiz bugünlerde, tüm sosyal medyayı büyük bir heyecan sardı.

Gelin, bakalım!

"Spotify Wrapped'i bekliyorum" gözlerim kapalı.

"Spotify Wrapped'i bekliyorum" gözlerim kapalı.
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twitter.com

Korkmayan var mı ki?

Korkmayan var mı ki?
twitter.com

Kimler ne dinliyor acaba...

Kimler ne dinliyor acaba...
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

Siz bir de bizi özet çıktıktan sonra görün.

Siz bir de bizi özet çıktıktan sonra görün.
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Peki sonuçlar ne zaman mı açıklanıyor?

Peki sonuçlar ne zaman mı açıklanıyor?
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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