Karne Günü Yaklaşıyor: 2024 Spotify Wrapped (Spotify Yıllık Özeti) Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify, her yıl sonunda kullanıcılarına bir özet sunuyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özetle kullanıcılar, bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri, sanatçıları öğrenebiliyor. Haliyle ortaya da oldukça komik görüntüler çıkabiliyor. Spotify Wrapped, her sene olduğu gibi 2024 yılında da merakla bekleniyor.

Peki Sportify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? 2024 Spotify Özeti ne zaman çıkacak?