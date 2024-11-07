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Karne Günü Yaklaşıyor: 2024 Spotify Wrapped (Spotify Yıllık Özeti) Ne Zaman Çıkacak?

Karne Günü Yaklaşıyor: 2024 Spotify Wrapped (Spotify Yıllık Özeti) Ne Zaman Çıkacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.11.2024 - 12:57

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip müzik uygulaması Spotify, her yıl sonunda kullanıcılarına bir özet sunuyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özetle kullanıcılar, bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri, sanatçıları öğrenebiliyor. Haliyle ortaya da oldukça komik görüntüler çıkabiliyor. Spotify Wrapped, her sene olduğu gibi 2024 yılında da merakla bekleniyor.

Peki Sportify Wrapped 2024 ne zaman çıkacak? 2024 Spotify Özeti ne zaman çıkacak?

2024 Spotify Wrapped büyük bir heyecanla bekleniyor.

2024 Spotify Wrapped büyük bir heyecanla bekleniyor.

Spotify, dünya çapında en popüler müzik uygulamalarından biri. Çevrimdışı müzik dinleyebildiğiniz, çalma listeleri oluşturabildiğiniz Spotify, kullanıcılarına farklı ve eğlenceli özellikler de sunuyor. Spotify Wrapped de bunlardan bir tanesi.

Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar, bir yıllık müzik özetlerine erişebiliyor.

Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak?

Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak?

Spotify Wrapped 2024 çıkış tarihi net olarak bilinmiyor. Spotify Özeti, her yıl farklı tarihlerde çıkıyor. Genellikle Kasım ayının sonunda veya Aralık ayının başında açıklanan Spotify Yıllık Özeti'nin bu yıl ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

2023 Spotify Özeti Çıkış Tarihi

2023 Spotify Özeti Çıkış Tarihi

Spotify Wrapped 2023 yılında 30 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Spotify Özeti'nin açıklanma tarihleri ise aşağıdaki gibidir;

  • 30 Kasım 2022

  • 1 Aralık 2021

  • 1 Aralık 2020

Spotify Wrapped (Spotify Özeti) Nedir?

Spotify Wrapped (Spotify Özeti) Nedir?

Spotify Wrapped, müzik uygulaması Spotify'ın başlatmış olduğu bir uygulamadır. Spotify, bu uygulamasıyla kullanıcıların bir yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, ne kadar şarkı dinlediğini, favori şarkılarını açıklar. 

Spotify Yıllık Özet, kullanıcıların bir sene boyunca biriktirdikleri verilerin bir derlemesini sunar. 

Spotify özeti, kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılır, bu sayede Spotify'ın tanınırlığının artırılması amaçlanmıştır.

Spotify Wrapped Hangi Ayları Kapsıyor?

Spotify Wrapped Hangi Ayları Kapsıyor?

Bugüne kadar Spotify'ın yıllık özette sadece yılın ilk aylarını değerlendirmeye aldığı iddia ediliyordu. Spotify'ın özellikle yaz aylarından sonra saymayı bıraktığı söyleniyordu.

Bu yıl ilk kez Spotify'dan bir açıklama geldi. Spotify Wrapped'in 31 Ekim'de saymayı durdurmadığı, Ekim'den sonraki verilerin de işlendiği duyuruldu.

Spotify Wrapped Nasıl Bakılır?

Spotify Wrapped Nasıl Bakılır?

Spotify Wrapped açıklandığında, kullanıcılar Spotify uygulamasına giriş yaptıkları anda bir yıllık özetlerini görebiliyor.

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise 'Ara' bölümünden '2024' araması yaparak Spotify Wrapped değerlendirmesine ulaşabilirsiniz.

Masaüstünde ise 'Gözat' butonundan '2024 Özeti' araması yaparak Spotify Özeti'ne ulaşabilirsiniz.

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