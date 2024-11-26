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İlk Bakışta Photoshop Sanılacak: Mükemmel Zamanlamayla Çekilmiş 15 Etkileyici Fotoğraf

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İlk Bakışta Photoshop Sanılacak: Mükemmel Zamanlamayla Çekilmiş 15 Etkileyici Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 12:38

Bazen öyle denk gelişler olur ki gördüğümüzde gerçek olup olmadığına inanamayız. Günlük hayattaki bu benzersiz denk gelişler bir sanat eserini andıran etkileyici fotoğrafları ortaya  koyuyor.  Bu fotoğraflar sanki birer Photoshop harikasıymış gibi görünebilir, ama gerçekte hepsi tamamen doğal ve gerçek. İşte gerçek hayatta karşılaşılan ve gördüğünüzde gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceğiniz fotoğraflar!

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1. Zamanlama harika

1. Zamanlama harika

2. Fren izleri ilk bakışta 3 boyutlu gibi görünüyor değil mi?

2. Fren izleri ilk bakışta 3 boyutlu gibi görünüyor değil mi?

3. At kız

3. At kız

4. Fotoğrafçılar kıskanacak

4. Fotoğrafçılar kıskanacak

5. Ağacın içinde yanan ateş

5. Ağacın içinde yanan ateş
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6. Cennete giden otoyol (ABD Wyoming)

6. Cennete giden otoyol (ABD Wyoming)

7. ün batımının altın ışınları mağaraya tam doğru açıyla girerek buzun bir bölümünü aydınlatıyor ve bir altın damarı gibi görünmesini sağlıyor.

7. ün batımının altın ışınları mağaraya tam doğru açıyla girerek buzun bir bölümünü aydınlatıyor ve bir altın damarı gibi görünmesini sağlıyor.

8. Zamanlama çok iyi

8. Zamanlama çok iyi

9. Bir daha denk gelir mi bilemeyiz

9. Bir daha denk gelir mi bilemeyiz

10. Bir fotoğrafçının yeteneği

10. Bir fotoğrafçının yeteneği
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11. Gölge ve çarpıtmalarla yaptığı çalışmalarıyla tanınan Brezilyalı bir sanatçı Regina Silveira'nın eseri

11. Gölge ve çarpıtmalarla yaptığı çalışmalarıyla tanınan Brezilyalı bir sanatçı Regina Silveira'nın eseri

12. Gökyüzüyle aynı renkte olan bina

12. Gökyüzüyle aynı renkte olan bina

13. Bu fotoğrafta sizce bir gariplik var mı?

13. Bu fotoğrafta sizce bir gariplik var mı?

14. Ateşin ve çevresindeki ışıkların görüntüsü Güneş Sistemine benzemiş

14. Ateşin ve çevresindeki ışıkların görüntüsü Güneş Sistemine benzemiş

15. Tek boynuzlu at (unicorn) resmi aynada farklı görünüyor

15. Tek boynuzlu at (unicorn) resmi aynada farklı görünüyor

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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