Moda Tarihinin Unutulmaz Fiyaskoları: Bir Dönem Herkesin Peşinden Koştuğu 15 Çılgın Trend
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Moda Tarihinin Unutulmaz Fiyaskoları: Bir Dönem Herkesin Peşinden Koştuğu 15 Çılgın Trend
Moda dünyasında pek çok çılgın trend ortaya çıktı ve bir dönemin 'şık' olarak kabul edilen bu tasarımlar şimdi sadece gülümsememize neden oluyor. Hepimiz bir zamanlar cesurca giyip sokaklarda gezdiğimiz ama şu an bakınca 'Neden?' diye sorguladığımız o saçma sapan parçalar vardı. Kimileri yıllar sonra bile giymeye devam etti, kimileri ise tamamen tarih oldu. İşte karşınızda bir dönem herkesin peşinden gittiği 15 çılgın moda trendi.
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Bir zamanlar birçok kişinin giydiği ama kim tarafından ve ne amaçla ortaya atıldığı bilinmeyen ayaktan geçmeli taytlar…
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Aslan Yelesi Saç Modeli: 90'ların en çılgın saç trendlerinden biri olan aslan yelesi.
Leopar Desenli Kombinler: Baştan aşağıya kadar tamamen leopar deseniyle giyinmek.
Balon Eyeliner: Eyeliner’ı düzgün çekemeyenlerin sonradan "yeni trend" olarak sahiplendiği balon eyeliner.
Topuksuz Topuklu Ayakkabılar: Çevrenizde hiç giyen gördünüz mü?
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Şimdilerde de ara sıra gördüğümüz gömlek altı sweatshirt ve kol kıvırma kombini.
Yaylı tel taç: Başın etrafını sıkıca saran ve şiddetli baş ağrılarına davetiye çıkaran bu taç modaya uygun olmak uğruna rahatlığı tamamen göz ardı eden bir çılgınlıktı.
Aşırı Düşük Bel Jeanler: Erkeklerin boxer'larını sergilemek için tasarlanmış bu aşırı düşük bel jeanler ilk aklımıza Justin Bieber'ı getiriyor. Peki ya sizin?
Şık olduklarını düşündüğümüz ama aslında sadece rahatsızlık ve garip bir görünümden başka bir şey sunmayan boncuklu sütyen askıları.
Modumuzu yansıttığına inandığımız bu renk değiştiren yüzükler aslında sadece parmağımıza takıp psikolojik bir mood yaratma çabamızdan ibaretti.
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Bu bolerolar işlevsellikten yoksun olmasına rağmen bir dünya markası haline gelmeyi başarmıştı. Giyeniniz var mı?
Günümüzde hala popülerliğini koruyan bel çantaları. Modasının geçmişte kaldığını söylemek elbette haksızlık olur.
Yüzde bir çizik gibi görüntü oluşturan aşırı ince kaşlar.
Kanatları hareket eden kelebek tokalar.
Vücuda sıvı sim sürmek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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