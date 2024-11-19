Yıldızlar, Gezegenler ve Daha Fazlası: Uzayın Derinliklerinden Gelen En Çarpıcı 15 Görüntü
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Yıldızlar, Gezegenler ve Daha Fazlası: Uzayın Derinliklerinden Gelen En Çarpıcı 15 Görüntü
Evrenin derinliklerinde çekilen benzersiz fotoğraf ve videolar insanlık tarihinin en büyüleyici keşiflerinden. NASA ve diğer uzay ajansları tarafından sağlanan ikonik uzay görselleri gezegenlerden yıldızlara, galaksilerden karanlık maddeye kadar evrenin gizemli ve büyüleyici yönlerini gözler önüne seriyor. Bu özel görüntüler serisi uzaya olan merakınızı bir adım daha ileriye taşıyacak ve size evrenin büyüklüğünü, ihtişamını bir kez daha göstercek. İşte uzayın derinliklerinden gelen o çarpıcı kareler...
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Bu kare uzay keşiflerinin en ürkütücü ve ikonik anlarından biri olarak hafızalarda kaldı. Astronot Bruce McCandless II, 1984 yılında uzay yürüyüşünü güvenlik halatı olmadan gerçekleştiren ilk insan olarak tarihe geçti.
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James Webb Uzay Teleskobu'ndan Yaratılış Sütunları'nın büyüleyici görüntüsü
Sombrero Galaksisi’nin Kızılötesi Görüntüsü. Uzayın en iyi fotoğraflarından biri
Voyager 1 uzay aracı, Güneş Sistemi’ni terk ederken yaklaşık 6 milyar kilometre uzaktan Dünya'nın bu etkileyici görüntüsünü yakaladı.
Güneş Sistemi'ndeki en yüksek dağ Mars'ta yer alan Olympus Mons. 25 km'lik yüksekliğiyle Dünya'nın en yüksek dağı Everest'in üç katından daha uzun.
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Mars'a ait en ayrıntılı görüntüsü
Tarihte en fazla yeniden üretilen görsellerden biri olan "Mavi Bilye" NASA tarafından 1972'de çekildi.
Dünyanın eğriliğine bir de Uzay'dan bakın
Curiosity keşif aracı tarafından Mars yüzeyinden çekilen panoramik bir görüntü.
Mars yüzeyinin altında büyük sıvı su rezervlerinin varlığının bulunduğu konuşulurken, bu yeraltı suyunun ise tüm gezegeni 1 mil (1,6 km) derinliğinde bir su tabakasıyla kaplayacak kadar fazla olabileceği düşünülüyor.
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Mars'ta gün batımı
Uzayın en güzel görüntülerinden: Halka Nebulası ve NGC 1566 Spiral Galaksisi
Jüpiter'in yüzeyini hiç görmüş müydünüz?
Curiosity Rover'ın görüntülediği bir Mars kumulu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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