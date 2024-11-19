Sizce Gucci, Tesla, Huawei Nerede Kuruldu? İşte Dünyayı Değiştiren 19 Markanın İlk Başlangıç Yerleri!

Herkesin bildiği o dev markaların ilk adımlarını atarken nerede olduklarını tahmin etmek zor: Apple’ın garajında, Tesla’nın ilk ofisi ise küçük bir bodrum katıydı. Hatta lüks markalar Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi isimler de şimdi Kering gibi büyük bir çatı altında birleşmeden önce farklı köşe bucaklarda başlamıştı. Zaman içinde her biri hayal edilemeyecek kadar büyük bir başarıya imza attı ve şimdi dünya çapında parmakla gösterilen isimler oldular. Hangi köyde, hangi küçük odada başladıklarından bugün hangi global şehirlerde zirve yaptıklarına bakınca gerçekten büyüleyici bir dönüşüm görüyoruz. İşte geçmişten günümüze en büyük markaların ilk kurulduğu yerlerden şimdiki yerlerine kadar geçen yolculukları…

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