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Sizce Gucci, Tesla, Huawei Nerede Kuruldu? İşte Dünyayı Değiştiren 19 Markanın İlk Başlangıç Yerleri!

Sizce Gucci, Tesla, Huawei Nerede Kuruldu? İşte Dünyayı Değiştiren 19 Markanın İlk Başlangıç Yerleri!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 09:01

Herkesin bildiği o dev markaların ilk adımlarını atarken nerede olduklarını tahmin etmek zor: Apple’ın garajında, Tesla’nın ilk ofisi ise küçük bir bodrum katıydı. Hatta lüks markalar Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi isimler de şimdi Kering gibi büyük bir çatı altında birleşmeden önce farklı köşe bucaklarda başlamıştı. Zaman içinde her biri hayal edilemeyecek kadar büyük bir başarıya imza attı ve şimdi dünya çapında parmakla gösterilen isimler oldular. Hangi köyde, hangi küçük odada başladıklarından bugün hangi global şehirlerde zirve yaptıklarına bakınca gerçekten büyüleyici bir dönüşüm görüyoruz. İşte geçmişten günümüze en büyük markaların ilk kurulduğu yerlerden şimdiki yerlerine kadar geçen yolculukları…

Kaynak

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1. Samsung

1. Samsung

2. Eli Lilly & Co.

2. Eli Lilly & Co.

Eli Lilly & Co.

Eli Lilly & Co.

3. Reliance Endüstri (Çok uluslu Hint Holding)

3. Reliance Endüstri (Çok uluslu Hint Holding)

4. Karing Group (Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi ünlü markaların çatı şirketidir) (1962 - 2024)

4. Karing Group (Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi ünlü markaların çatı şirketidir) (1962 - 2024)
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Karing Group (Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi ünlü markaların çatı şirketidir) (1962 - 2024)

Karing Group (Gucci, Balenciaga ve Saint Laurent gibi ünlü markaların çatı şirketidir) (1962 - 2024)

5. Apple

5. Apple

6. Tesla

6. Tesla

Tesla

Tesla

7. Amazon

7. Amazon
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8. Youtube

8. Youtube

9. Google

9. Google

10. Coca Cola

10. Coca Cola

11. Huawei

11. Huawei

12. Facebook

12. Facebook
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13. Brembo

13. Brembo

14. Toyota

14. Toyota

15. Microsoft

15. Microsoft

16. Disney

16. Disney

17. Mercedes

17. Mercedes
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Mercedes

Mercedes

18. Honda

18. Honda

Honda

Honda

19. Nvidia

19. Nvidia

Nvidia

Nvidia

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