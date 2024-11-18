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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 08:53

Yeni bir başlangıç yapmak özellikle de kilo verme yolculuğuna adım atmak bazen göz korkutucu olabilir. Ama hayatını değiştiren bu 15 kişi gibi kararlılıkla yola çıkmak her şeyin mümkün olduğunu gösteriyor. Spora başlamak ya da diyete uymak başlangıçta zor görünse de bu başarı hikayeleri zorlukların üstesinden gelmenin ve hedeflere ulaşmanın ne kadar tatmin edici olduğunu kanıtlıyor. Fiziksel değişimlerin yanı sıra kendine güvenen, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gösterilen çaba her bir hikayede gözler önüne seriliyor. İşte spora ve diyete başlamak için gereken cesareti bulmanızı sağlayacak 15 inanılmaz başarı öyküsü...

Önemli not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.

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1. ''10 ay | gururlu''

1. ''10 ay | gururlu''

2. ''(9 ay) Yüz ilerlemesi''

2. ''(9 ay) Yüz ilerlemesi''

3. ''(2 ay) (yavaş ve bazı nüksetmeler / yol boyunca aşırı yeme ile ama işte buradayız)''

3. ''(2 ay) (yavaş ve bazı nüksetmeler / yol boyunca aşırı yeme ile ama işte buradayız)''

4. ''(2 yıldan fazla ilerleme) Kendimi harika hissediyorum!!''

4. ''(2 yıldan fazla ilerleme) Kendimi harika hissediyorum!!''

5. ''(2 yıl) İlk kez gönderi paylaşıyorum''

5. ''(2 yıl) İlk kez gönderi paylaşıyorum''
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6. ''(10 Ay)''

6. ''(10 Ay)''

7. ''(18 ay) Hayatımı düzene koydum''

7. ''(18 ay) Hayatımı düzene koydum''

8. ''(14 ay) - Büyük kilo kaybından sonra bir kesime başlamak üzereyim)''

8. ''(14 ay) - Büyük kilo kaybından sonra bir kesime başlamak üzereyim)''

9. ''(1 ay) kendimle gurur duyuyorum''

9. ''(1 ay) kendimle gurur duyuyorum''

10. ''(6 yaş). Kaldırma her yaşta işe yarar!''

10. ''(6 yaş). Kaldırma her yaşta işe yarar!''
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11. ''(26 ay) Vücut geliştirme ilerlemesi''

11. ''(26 ay) Vücut geliştirme ilerlemesi''

12. ''(2 ay) Hedef kiloya yarı yoldayım! Umarım karın kaslarım yakında ortaya çıkmaya başlar!''

12. ''(2 ay) Hedef kiloya yarı yoldayım! Umarım karın kaslarım yakında ortaya çıkmaya başlar!''

13. ''(1 ay) çok büyük bir fark değil ama bugün biri fark etti, sanırım hepsi midemden çıktı''

13. ''(1 ay) çok büyük bir fark değil ama bugün biri fark etti, sanırım hepsi midemden çıktı''

14. ''(2 yıl) - şimdi kas yapıyorum.''

14. ''(2 yıl) - şimdi kas yapıyorum.''

15. ''4 ay''

15. ''4 ay''

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