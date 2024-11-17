Depresyonla Başa Çıkmanın En Etkili Yolları: Kendinizi Daha İyi Hissetmek İçin Uygulayabileceğiniz 10 Şey

Depresyon, hayatın farklı dönemlerinde birçok insanın karşılaştığı zorlu bir süreç. Ama bu duygusal ağırlıkla başa çıkmak için atılacak adımlar ve uygulanabilecek stratejiler ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Haydi gelin yapabileceklerinize birlikte bakalım.

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