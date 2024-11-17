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Depresyonla Başa Çıkmanın En Etkili Yolları: Kendinizi Daha İyi Hissetmek İçin Uygulayabileceğiniz 10 Şey

etiket Depresyonla Başa Çıkmanın En Etkili Yolları: Kendinizi Daha İyi Hissetmek İçin Uygulayabileceğiniz 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
17.11.2024 - 18:01

Depresyon, hayatın farklı dönemlerinde birçok insanın karşılaştığı zorlu bir süreç.  Ama bu duygusal ağırlıkla başa çıkmak için atılacak adımlar ve uygulanabilecek stratejiler ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Haydi gelin yapabileceklerinize birlikte bakalım.

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

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1. İşe fiziksel aktiviteye zaman ayırarak başlayın.

Hareket etmek, depresyon belirtilerini hafifletmenin en etkili yollarından biri. Egzersiz, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarını yükseltir. Günde sadece 20-30 dakikalık bir yürüyüş bile ruh halinizi daha iyi hale getirir. Bu yüzden mümkün mertebe fiziksel aktivitelerinizi aksatmamaya çalışın.

2. Düzenli uyku rutini oluşturun.

Uyku, bedenimizi ve mental sağlığımızı besleyen en önemli şeyler biri. Yetersiz uyku, depresyon belirtilerini daha da kötüleştirebiliyor. Her gün aynı saatte yatıp uyanarak vücudunuzun biyolojik saatini düzenlemeyebilirsiniz. Kaliteli uyku her şeydir.

3. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinin.

B12 vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi besin maddeleri, beyin sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınarak, sebze, meyve, tam tahıllar ve yağsız proteinlerle dengeli bir beslenme planı oluşturun. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

4. Destekleyici bir çevre edinin.

Yalnız hissetmek depresyonu daha derin hale getiriyor. Aile, arkadaşlar veya bir destek grubuyla düzenli iletişim kurmak, duygusal olarak kendinizi daha güçlü hissetmenizi sağlayacak. İhtiyaç duyduğunuzda başkalarından yardım istemekten çekinmeyin.

5. Kendinize şefkat göstermekten çekinmeyin.

5. Kendinize şefkat göstermekten çekinmeyin.

Kendinizi eleştirmek yerine kendinize daha nazik ve şefkatli davranın. Küçük başarılarınızı kutlayın, kendinize karşı anlayışlı olun. Böylelikle değersizlik duygularınızdan da arınmış olursunuz. Sağlıklı bir zihin kendini sevmek ve saygı göstermek ile başlar, unutmayın.

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6. Meditasyon ve nefes egzersizleri yapmayı deneyin.

Mindfulness meditasyonu ve derin nefes alma teknikleri, zihninizi sakinleştirerek stres seviyelerini minimuma indirir. Bu teknikler depresyonun yarattığı yoğun olumsuz düşünceleri hafifletmede çok etkilidir. Bunu strese girdiğiniz zamanlarda uygularsanız çok faydasını görebilirsiniz.

7. Hobi edinmeye çalışın.

Sevdiğiniz bir şeyle ilgilenmek, boş zamanlarınızı daha anlamlı hale getirir. Resim yapmak, yazı yazmak, müzik dinlemek gibi hobilerle meşgul olmak sizi günlük streslerden uzaklaştırıp iyi hissetmenize olanak tanır.

8. Profesyonel yardım alın.

8. Profesyonel yardım alın.

Her zaman depresyonla tek başına mücadele etmek zorunda değilsiniz. Bazen destek almak da gerekir. Bir terapist ya da danışmanla konuşmak düşüncelerinizi ve duygularınızı daha iyi anlamanızı sağlar. Bilişsel davranışçı terapi (CBT) gibi teknikler, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeyi amaçlar.

9. Gün ışığından faydalanın.

Güneş ışığı, vücudunuzdaki D vitamini seviyelerini artırarak depresyon belirtilerini yok eder. Günde 15-20 dakika dışarıda vakit geçirmek bile ruh halinizi daha iyi hale getirecektir.

10. Rutinlerinizi sürdürmeye devam edin.

10. Rutinlerinizi sürdürmeye devam edin.

Depresyon sırasında günlük aktiviteler yapmak zor gelebilir ama bir rutine bağlı kalmak zihinsel sağlığınızı korur. Bu yüzden de rutinlerinizi devam etmeye özen göstermelisiniz. Sabah kalkıp duş almak, kahvaltı etmek ve günü planlamak gibi basit rutinler, size bir amaç ve yapı kazandırır. İnsanın günlük rutinlerinin sağladığı mutluluğu anlamak için Perfect Days filmini izleyebilirsiniz.

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