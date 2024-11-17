Dokunmadan Edemeyenlerin Haklı Sebepleri: Fiziksel Temasın İlişkilerdeki 8 Şaşırtıcı Faydası

Hafif bir dokunuş bile vücuttaki stres hormonlarını azaltabilir. Bu nedenle, sevdiklerimizle fiziksel olarak etkileşime geçmek stresi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Partnerinize sadece sarılınca bile kafanızdaki gürültünün bir anda kesildiğini hissedersiniz.