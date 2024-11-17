Hangi Çikolata Çeşidi Şu An Yaşadığın İlişkiyi Yansıtıyor?
Hangi Çikolata Çeşidi Şu An Yaşadığın İlişkiyi Yansıtıyor?
Çikolata çeşitlerinin ilişkileri yansıttığını biliyor muydun? Şu an yaşadığın ilişkiyi hangi çikolata çeşidi yansıtıyor? Testi çöz, birlikte öğrenelim! 👇
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1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
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2. Birbirinizi nasıl buldunuz?
3. Kıskançlık hakkında ne düşünüyorsun?
4. Genelde bir konu hakkında aynı mı düşünürsünüz?
5. Ne kadar zamandır aşkı yaşıyorsunuz?
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