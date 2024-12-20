İlişkide Olmak Her Zaman Avantajlı Olmayabilir: İşte İlişkilerin İyi ve Kötü Yönleri!

Biriyle düzenli ilişki sürdürmek sürekli şekilde mücadele etmeyi, kimi zaman ise kendinden ve isteklerinden feragat etmeyi gerektirir. Ama çoğu durumda aynı şey karşı taraf için de geçerlidir. Yani bir ilişkinin ileriye gitmesi için iki kişi gerekir. Ayrıca durum ne kadar iyi olursa olsun hayat her zaman mücadelelerle doludur. İşin içinde paylaşılan geçmiş, adaptasyon, anlayış ve saygı olduğu sürece hayattaki bu değişimlere birlikte alışmak da daha kolay olacaktır. Sonuçta her ilişki bize sevmeyi, değer vermeyi ve kendinden önce başkasını düşünmeti öğretir. 😘