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İlişkide Olmak Her Zaman Avantajlı Olmayabilir: İşte İlişkilerin İyi ve Kötü Yönleri!

etiket İlişkide Olmak Her Zaman Avantajlı Olmayabilir: İşte İlişkilerin İyi ve Kötü Yönleri!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 22:01

Çoğu kişi hayatında aradığı kişiyi bulmanın tüm sorunlardan kurtulmak olduğuna inanır. Çünkü yanında değer verdiğin ve sana aynı şekilde değer verdiğini bildiğin birinin olması, hiç kuşkusuz, dünyanın en huzurlu duygularından biridir. Fakat her ilişki, beraberinde bir dizi sorun ve mücadele getirir. Yani, söz konusu hayatının aşkı olsa bile işin içinde her zaman bir takım sorunlar olabilir.

İşte ilişkide olmanın güzellikleri ve aynı zamanda çıkardığı sorunlardan bazıları!

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1. Artı: Duygusal Destek

İlişkide olmanın belki de en önemli avantajlarından biri kişiye sağladığı güven ve duygusal destek halidir. Çünkü sağlıklı bir ilişkide, iki taraf birbirini hayata karşı savunur ve aile, arkadaş ya da diğer kişiler karşısında tek olur. Bu da hayat karşına ne getirirse getirsin arkanda seni destekleyen biri olduğunu bilmen anlamına gelir. Dolayısıyla kendini kötü hissettiğin her an sırtını yaslayacağın birini bulabilirsin.

2. Eksi: Tahammülde Azalma

Öte yandan, özellikle uzun süreli ilişkilerde, genellikle iletişim sıkıntılarından kaynaklı anlayış sorunları olabilir. Çünkü birlikte çok şeyin üstesinden gelmek zamanla her iki tarafta da bazı aşınmalara sebep olur. Bu aşınmaların üst üste eklenmesi ise birbirini dinlememe, yanlış anlama ve artık tahammül edememe gibi birçok sorun doğurur.

3. Artı: Paylaşılan Geçmiş

Biriyle hayatının belirli bir dönemini geçirdikten sonra ona bağlı hissetmemek neredeyse imkansızdır. Çünkü birlikte geçirilen süre, hayatta karşılaşılan birçok sorunun üstesinden de birlikte geldiğinizi gösterir. Hal böyle olunca, geçmiş paylaşımlar birikir ve iki tarafın birbirine duyduğu minnet duygusu artar. Bu da aidiyet duygusunu pekiştirir.

4. Eksi: Kötü Anılar

Diğer taraftan, geçmiş demek birçok sorun ve hata demektir. Özellikle ilişkinin en başında yapılan hatalar veya zaman zaman gerçekleşen düşüncesiz davranışlar, iki tarafın da hafızasına kazınır. İlişki belirli bir noktaya ulaştıktan sonra 'Sen bunu yapmıştın', 'Sen şöyle demiştin' minvalinde kurulan suçlayıcı cümlelerin sıklığı da artar. Bu da sürekli kötü ve tatsız anılarla mücadele etmen gerektiğini gösterir.

5. Artı: Anlayış ve Güven

Hatrı sayılır bir süredir devam eden ilişkilerde, iki taraf da birlikte sayısız badire atlatmıştır. Bu da zamanla bazı kıskançlıkların ve ilişkinin başında görülecek basit anlayışsızlıkların ortadan kalkmasını sağlar. Bir diğer deyişle, ilişkideki anlayış ve güven ortamının pekişmesi için zamana gereksinim vardır. Buna bağlı olarak, taraflar birbirlerine karşı çok daha açık hale gelirler ve ilişkinin içinde bile bireysel olarak gelişme yollarını kolayca bulurlar.

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6. Eksi: Farklılaşan Beklentiler

İlişkilerdeki en tehlikeli şeylerden biri iki tarafın zamanla birbirinden uzaklaşması ve farklı yollara sapmasıdır. Çünkü bir ilişkinin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayan temel şey ortak hedef ve beklenti halidir. Ancak kimi zaman, durum bunun tam tersidir ve ilişkiyi oluşturan iki kişi farklı yollara sapar. Bu da hayattan beklentilerin, hayallerin ve isteklerin farklılaşmasına neden olarak iki kişiyi de büyük bir çıkmaza sokar.

7. Artı: Yakın Arkadaşlık

Sağlıklı ilişkilerin ortak özelliği, duygusal sevgi ve saygıdan ziyade, arada kurulan arkadaşlık bağıdır. Onun yanındayken başka kimsenin yanında olmadığın kadar rahat hareket ediyor ve gülüyorsan sen de bu noktadasın demektir. Hayattaki en yakın arkadaşının aynı zamanda partnerin olması, genel ruh sağlığını olumlu açıdan etkileyen ve hayata anlam katan çok önemli bir detaydır. Ve maalesef biraz nadirdir.

8. Eksi: Monotonluk

Düzenli ilişki kimi zaman kişiyi rutinlerle dolu, sıkıcı ve monoton bir hayata iter. Aslında rutinler birçok açıdan faydalıdır. Fakat söz konusu ilişkiler olduğunda taraflardan biri veya her ikisi, zaman zaman kaçıp uzaklaşmak ve bu rutinin dışına çıkmak isteyebilir. Bu da yine, iki kişinin birbirinden uzaklaşmasına neden olabilecek tehlikeli bir durumdur ve aradaki bağı koparma riski taşır.

9. Artı: Tutku ve Heyecan

Aradaki güven ve bağlılık duygusunun üst düzeyde olduğu bir ilişkide artık gizli saklı hiçbir şey yoktur. İki tarafın da istek ve arzularını açıkça anlattığı bu tür bir ilişkide heyecan hiç bitmez. Ayrıca karşılıklı anlayış olduğundan iki taraf da kendini her zaman rahat ve güvende hisseder. Dolayısıyla tutku devam ettiği sürece cinsel yaşam rengini asla kaybetmez, aksine daha heyecanlı hale gelir.

10. Eksi: Temas Eksikliği

Bazen de uzun süredir aynı kişiyle birlikte olmak taraflar üzerinde tam tersi etki yaratır. Özellikle geçmişin birikmiş kötü anıları birlikte geldiğinde veya temel iletişim sorunları olduğunda, iki kişinin ritmi bulması giderek zorlaşır. Cinsel hayatın kötüleşmesi, tarafların birbirinden uzaklaşmasına yol açarak ilişkiyi zora sokabilir.

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İlişkiler kimi zaman zor olabilir ama iki tarafın mücadelesiyle tekrar rayına girebilir.

Biriyle düzenli ilişki sürdürmek sürekli şekilde mücadele etmeyi, kimi zaman ise kendinden ve isteklerinden feragat etmeyi gerektirir. Ama çoğu durumda aynı şey karşı taraf için de geçerlidir. Yani bir ilişkinin ileriye gitmesi için iki kişi gerekir. Ayrıca durum ne kadar iyi olursa olsun hayat her zaman mücadelelerle doludur. İşin içinde paylaşılan geçmiş, adaptasyon, anlayış ve saygı olduğu sürece hayattaki bu değişimlere birlikte alışmak da daha kolay olacaktır. Sonuçta her ilişki bize sevmeyi, değer vermeyi ve kendinden önce başkasını düşünmeti öğretir. 😘

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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