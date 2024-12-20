Aşkını Harmanlayacak: Partnerinle Deneyimlemeniz Gereken 12 Konsept Airbnb Evi
Aşkını Harmanlayacak: Partnerinle Deneyimlemeniz Gereken 12 Konsept Airbnb Evi
Bazı evler var ki gerçekten ortamın enerjini yükseltiyor. İşte konsept ev deyince de aklımıza ilk olarak Airbnb geliyor. Her bir köşesi ile ayrı bir heyecan sunan birbirinden güzel ve etkileyici evlere göz atalım!
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1. Norveç
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2. Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri
3. Kosta Rika
4. Utah, Amerika Birleşik Devletleri
5. Portekiz
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6. Toskana, İtalya
7. Florida, Amerika Birleşik Devletleri
8. Meksika
9. Bali, Endonezya
10. Sri Lanka
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11. Santorini, Yunanistan
12. Finlandiya
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