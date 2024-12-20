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Aşkını Harmanlayacak: Partnerinle Deneyimlemeniz Gereken 12 Konsept Airbnb Evi

etiket Aşkını Harmanlayacak: Partnerinle Deneyimlemeniz Gereken 12 Konsept Airbnb Evi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 23:01

Bazı evler var ki gerçekten ortamın enerjini yükseltiyor. İşte konsept ev deyince de aklımıza ilk olarak Airbnb geliyor.  Her bir köşesi ile ayrı bir heyecan sunan birbirinden güzel ve etkileyici evlere göz atalım!

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1. Norveç

1. Norveç

Norveç doğasının içerisinde yer alan bu küçük evin içi tamamen cam! Doğa ile iç içe bir konaklama sunan bu evin bahçesinde jakuzide rahatlayabilir, tüm gece boyunca doğayı izleyebilir ve Norveç'te olduğunuzu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz.

2. Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri

2. Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri

Sanat eserleri ile dolu bir ev arıyorsanız ve tarihi seviyorsanız bu silo evi ikinizi de çok mutlu edecek. 170 dönümlük bir araziye konumlanan ev gerçekten sizi eski dönemlere ışınlıyor!

3. Kosta Rika

3. Kosta Rika

Kosta Rika'nın el değmemiş doğasının tam içerisinde konaklamak istiyorsanız bu ev tam size göre. Okyanus manzarası ve tamamen cam olması olaya bambaşka bir hava katıyor! Hem modern hem de tamamen doğal bir konaklama deneyimi!

4. Utah, Amerika Birleşik Devletleri

4. Utah, Amerika Birleşik Devletleri

Amerika'nın kasaba yaşamını deneyimlemek istiyorsanız Utah'tan daha iyi bir seçenek olamaz. Tamamen Orta Amerika dünyasına göre tasarlanan bu ev gerçekten de sizi Utah'ta yaşayan bir yerli gibi hissettirebilir. Kanyonları, doğal yaşamı ve atları seviyorsanız burası tam sizlik!

5. Portekiz

5. Portekiz

Bir yel değirmeninde kalmaya ne dersiniz? Portekiz kıyılarında yer alan bu ev gerçekten de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tamamen ahşaptan olan bu ev partnerinizle ikinize unutulmaz bir anı olacak eminiz!

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6. Toskana, İtalya

6. Toskana, İtalya

Gerçek bir şatoda kalmak ister misiniz? Evet Airbnb şatoda konaklama da sunuyor gerçekten! Toskana bölgesinde yer alan bu şato ortaçağdan kalma! 1146 yılında inşa edilen bu şatonun yıkılmamış bir kulesi bile var. Gerçekten çok etkileyici!

7. Florida, Amerika Birleşik Devletleri

7. Florida, Amerika Birleşik Devletleri

Tekne evlerde konaklamak da deniz seven çiftler için ideal olabilir. Key West'te konumlanan bu tekne ev ile sabah akşam, her anınızda denizi görebilirsiniz. Gerçekten de suyun üstünde olmak harika bir his olmaz mı?

8. Meksika

8. Meksika

Meksika'nın o eşsiz ve büyüleyici doğasının tam ortasına inşa edilen bu küçük ev, her sabah uyandığınızda kendinizi gerçekten de Meksika'da hissedebileceğiniz bir alan sunuyor. Sakin ve doğal ortamı ile hem Meksika'ya hem de partnerinize yeniden aşık olabilirsiniz.

9. Bali, Endonezya

9. Bali, Endonezya

Bali'nin tamamen doğal evleri olmazsa olmaz! Açık bir yatak odasına ne dersiniz? İşte Bali'de hem lüks hem de doğal seçenekler bulabiliyorsunuz. Burası da tamamen size özel bir konaklama alanı sunuyor, gerçekten de çok romantik.

10. Sri Lanka

10. Sri Lanka

Gerçek bir ağaç evde konaklamaya ne dersiniz? Sri Lanka bu konuda gerçekten de büyüleyici imkanlar sunuyor. Doğa ile iç içe bir yaşam süreceğiniz Sri Lanka'da banyonuz şöyle olabilir. Tabii ki bir ağacın tepesinde!

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11. Santorini, Yunanistan

11. Santorini, Yunanistan

Santori'nin klasikleşmiş bu evlerinde kalmak oldukça iyi bir tercih olabilir. Odanıza özel mağaralı jakuziniz ile Santorini manzarasının tadını çıkarabilir ve gerçekten de romantik anlar yaşayabilirsiniz.

12. Finlandiya

12. Finlandiya

Kuzey ışıklarını görerek uyumak mı? Var bir hayalimiz! Cam kubbe şeklinde tasarlanan bu yer gerçekten kuzey ışıkları aşıkları için unutulmaz bir konaklama sunuyor. Doğanın tam ortasında sen ve partnerin...

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Begüm
Begüm
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