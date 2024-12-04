Partnerinizin Sevmediğiniz Davranışlarına Karşı Anlayış Göstermeniz İçin 10 Neden

Partneriniz bir hata yaptığında önyargılı olmanız kendini daha suçlu hissetmesine neden olur... Anlayış göstermek, kendi negatif düşüncelerinizi ve önyargılarınızı da bir kenara atmanız için iyi bir fırsattır. Karşınızdaki kişinin çok sevdiğiniz biri olduğunu hata yapsa bile unutmamaya çalışın... 😍