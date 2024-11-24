Güneş Maskelerinden Tek Tekerlekli Motosikletlere: 1900'lü Yılların Şaşırtıcı İcatları!
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Güneş Maskelerinden Tek Tekerlekli Motosikletlere: 1900'lü Yılların Şaşırtıcı İcatları!
1900'lü yıllar teknolojinin henüz şimdiki kadar gelişmediği ama hayatımızı kolaylaştıran ürünlerle doluydu. O zamanlar bazen tuhaf, bazen de çok işlevsel görünen ürünler hayatımızın bir parçasıydı. Şimdi geriye dönüp baktığımızda o dönemin akıl almaz icatları gerçekten ilginç geliyor. Gelin o yılların efsanevi ama şimdi garip gelen ürünlerine bir göz atalım ve nostalji yapalım.
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1. Güneşten korunmak için maske kullananan kadınlar (1920'ler)
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2. İnsan elini taklit ederek çamaşır yıkayan bir makine (1900'ler)
3. Arazı aracı (1930 İngiltere)
4. Motosiklet (1933)
5. Ekmek kızartma makinesi (1920'ler)
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6. Antika bir kasa (19. yüzyıl)
7. Elma soyacağı (1868)
8. Mekanik bir çakmak (1800'ler)
9. Bozuk para düzenleyici (1960'lar)
10. İlk yardım seti (1900'ler)
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11. Şimdilerde çok az sayıda olan elektrikli araçlar 1900'lü yıllarda çok fazlaydı. (ABD)
12. Buzdolabı (1960'lar)
13. Çifte tüfek (1900'ler)
14. Noel oyuncakları (1960'lar)
15. Örgü makinesi (1900'ler)
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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