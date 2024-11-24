Bir Çöl, Bin Göl! Brezilya’daki Bu Doğa Harikası Yerin Varlığına İnanamayacaksınız!
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Bir Çöl, Bin Göl! Brezilya’daki Bu Doğa Harikası Yerin Varlığına İnanamayacaksınız!
Brezilya’nın kuzeydoğusunda Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Maranhao eyaletinde bir çöl var. Ama bu çöl bildiğiniz çöllerden değil; kumların arasında gizlenmiş, masmavi göllerle dolu bir çöl. Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı binlerce lagün ve geniş kum tepeleriyle ünlü adeta bir doğa harikası. Çöl olmasına rağmen her yıl sağanak yağışlar alıyor ve bu yağmurlar o harika gölleri oluşturuyor. Ve temmuz ayında bu benzersiz doğa parçası UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Gelin bu doğa harikasına biraz daha yakından bakalım.
Çöle baksanız tamamen kuru ve çorak bir yer gibi görünür. Ama bu çöl yağmur almadan duramıyor! Özellikle yaz aylarında yağan yağmurlar geniş kumulların arasına su birikintileri bırakıyor ve bu su birikintileri zamanla muazzam göllere dönüşüyor.
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Yer yüzeyinin altında ise su geçirmeyen kaya tabakaları bulunuyor bu da suyun buharlaşmasını engelliyor. Yani göller yaz yağmurlarının bir sonucu olarak sürekli varlıklarını sürdürüyor ve gerçekten muazzam bir görüntü ortaya çıkıyor.
Lençóis Maranhenses’i görmek için dünyanın dört bir yanından on binlerce turist bölgeye akın ediyor. Birçok kişi bu doğal harikayı görmek için uzun yolculuklar yapıyor. Özellikle yağmur sonrası göllerin suyu en yüksek seviyeye ulaştığında park adeta bir başka gezegenin yüzeyine benziyor.
Beyaz kum tepeleriyle çevrilmiş mavi lagünler arasında yürürken kendinizi başka bir dünyada gibi hissediyorsunuz. Bu eşsiz park geçtiğimiz temmuz ayında sonunda hak ettiği bir unvana kavuştu: UNESCO Dünya Mirası.
Lençóis Maranhenses her ne kadar çöl olarak tanımlansa da, aldığı bu yağmur miktarı nedeniyle aslında teknik olarak bir çöl sayılmıyor. Kumların arasında gizlenmiş göller, yeşil alanlar, masmavi su birikintileri kim bilir belki bir gün gezme imkanınız olur ne dersiniz?
İşte Lençóis Maranhenses'ın harika manzarası:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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