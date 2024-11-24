Bir Çöl, Bin Göl! Brezilya’daki Bu Doğa Harikası Yerin Varlığına İnanamayacaksınız!

Brezilya’nın kuzeydoğusunda Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Maranhao eyaletinde bir çöl var. Ama bu çöl bildiğiniz çöllerden değil; kumların arasında gizlenmiş, masmavi göllerle dolu bir çöl. Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı binlerce lagün ve geniş kum tepeleriyle ünlü adeta bir doğa harikası. Çöl olmasına rağmen her yıl sağanak yağışlar alıyor ve bu yağmurlar o harika gölleri oluşturuyor. Ve temmuz ayında bu benzersiz doğa parçası UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Gelin bu doğa harikasına biraz daha yakından bakalım.

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