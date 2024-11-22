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Güzelliğiyle Bu Dünyaya Ait Değilmiş Gibi Görünen Nefes Kesici Yerler

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Güzelliğiyle Bu Dünyaya Ait Değilmiş Gibi Görünen Nefes Kesici Yerler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 22:33

Dünyada öyle yerler var ki gitmesek de görmesek de nefes kesici olduklarını biliyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi yaşayan ülkemizde güzellikleri bile doya doya yaşayamıyoruz, orası ayrı. Neyse ki fotoğraflar ve sosyal medya sayesinde nasıl bir Dünya üzerinde yaşadığımızı görebiliyoruz. Birazdan göreceğiniz doğa harikası yerler de seyahat etme isteğinizi kabartacak cinsten.

Gelin, dünyanın dört bir köşesinden nefes kesici yerlere bakalım.

Kaynak

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1. The Blue Pond - Japonya

1. The Blue Pond - Japonya

Mavi ve yeşilin inanılmaz uyumu.

2. Su İçen Fil - Şile

2. Su İçen Fil - Şile

Resmen denizin suyunu bitiriyor!

3. Arjantin'de bir vadi

3. Arjantin'de bir vadi

Doğanın renklerine hayran kalmamak elimizde değil.

4. Seda Manastırı - Çin

4. Seda Manastırı - Çin

Bazı insan yapımı yerler de güzel olabiliyormuş demek ki.

5. Kaolin Gölü - Endonezya

5. Kaolin Gölü - Endonezya

Pamukkale'nin çakması olduğunu biliyoruz...

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6. Ninh Binh - Vietnam

6. Ninh Binh - Vietnam

İşte yeşilin o iştah açıcı tonu!

7. Aşk Tüneli - Ukrayna

7. Aşk Tüneli - Ukrayna

Merakın yok mu böyle şeylere?

8. Hitachi Parkı - Japonya

8. Hitachi Parkı - Japonya

Görmüş olduğunuz mevi çiçekler açtığında pespembe bir tarlaya dönüşüyormuş.

9. Hamilton Pool - ABD

9. Hamilton Pool - ABD

En iyi mimarın bile aklına gelmezdi böyle bir tasarım.

10. Rakotz Köprüsü - Almanya

10. Rakotz Köprüsü - Almanya

Yine de bu mimarı tebrik etmek gerek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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