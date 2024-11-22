Güzelliğiyle Bu Dünyaya Ait Değilmiş Gibi Görünen Nefes Kesici Yerler
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Güzelliğiyle Bu Dünyaya Ait Değilmiş Gibi Görünen Nefes Kesici Yerler
Dünyada öyle yerler var ki gitmesek de görmesek de nefes kesici olduklarını biliyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi yaşayan ülkemizde güzellikleri bile doya doya yaşayamıyoruz, orası ayrı. Neyse ki fotoğraflar ve sosyal medya sayesinde nasıl bir Dünya üzerinde yaşadığımızı görebiliyoruz. Birazdan göreceğiniz doğa harikası yerler de seyahat etme isteğinizi kabartacak cinsten.
Gelin, dünyanın dört bir köşesinden nefes kesici yerlere bakalım.
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1. The Blue Pond - Japonya
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2. Su İçen Fil - Şile
3. Arjantin'de bir vadi
4. Seda Manastırı - Çin
5. Kaolin Gölü - Endonezya
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6. Ninh Binh - Vietnam
7. Aşk Tüneli - Ukrayna
8. Hitachi Parkı - Japonya
9. Hamilton Pool - ABD
10. Rakotz Köprüsü - Almanya
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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