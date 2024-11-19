onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Dünyanın Bir Ucundan Diğerine: Uçakla Bile Gitmesi İnanılmaz Uzun Süren 9 Yolculuk

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dünyanın Bir Ucundan Diğerine: Uçakla Bile Gitmesi İnanılmaz Uzun Süren 9 Yolculuk

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 19:12

Uçaklar, modern çağın mucizelerinden biri ve kıtaları birleştiren en hızlı ulaşım araçları. Ancak bazı uçuşlar var ki mesafeleri ve süreleriyle gerçekten sınırları zorluyor. Bu yolculuklar, saatlerce kesintisiz bir uçuş deneyimi sunarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak yolcuları bir teste tabi tutuyor. Peki nedir bu rotasyonlar? Gelin beraber bakalım. ✈️

1. Dünyanın en uzun uçuşu: New York - Singapur

1. Dünyanın en uzun uçuşu: New York - Singapur

Uçakla yapılan en uzun kesintisiz yolculuk, Singapur Havayolları tarafından düzenlenen New York John F. Kennedy Havalimanı’ndan Singapur Changi Havalimanı’na olan uçuş. Bu etkileyici rota, tam 15.332 kilometre boyunca kesintisiz bir şekilde devam ediyor ve toplamda 18 saat 40 dakika sürüyor.

2. Avustralya’dan Katar’a uçarken: Auckland - Doha

2. Avustralya’dan Katar’a uçarken: Auckland - Doha

Qatar Airways'in hizmet verdiği Auckland – Doha uçuşu, 14.526 kilometrelik mesafede. Yaklaşık 17 saat 40 dakika sürüyor.

3. Londra - Perth: Avrupa’dan Avustralya’ya uzanan serüven

Avustralya’nın Perth şehrinden Londra’ya uzanan bu rota, Qantas Airways tarafından işletiliyor. 14.499 kilometrelik bu uçuş, toplamda 17 saat 45 dakika sürüyor.

4. Dallas’tan Melbourne’a: ABD ile Avustralya arasında bir köprü

4. Dallas’tan Melbourne’a: ABD ile Avustralya arasında bir köprü

5. Paris - Perth: Avrupa’dan Okyanusya’ya

5. Paris - Perth: Avrupa’dan Okyanusya’ya

Qantas'ın sunduğu bir diğer uzun mesafeli uçuş, Paris’ten Perth’e gerçekleştiriliyor. Bu rota, tam 14.265 kilometre uzunluğunda ve 17 saat 15 dakika sürüyor.

6. Auckland - New York: Yeni Zelanda’dan Amerika’ya

6. Auckland - New York: Yeni Zelanda’dan Amerika’ya

Auckland ile New York arasındaki bu uçuş, listenin yedinci sırasında yer alıyor. Air New Zealand ve Qantas’ın kıyasıya rekabet ettiği bu rota, 14.209 kilometre boyunca uzanıyor ve toplamda 16 saat 15 dakika sürüyor.

7. Bir dönem dünyanın en uzun uçuşu unvanını taşıyan: Auckland - Dubai

Rota, 14.193 kilometrelik mesafesi ile havacılık tarihinde önemli bir yer tutuyordu. Emirates Havayolları tarafından gerçekleştirilen uçuş, 2016 yılında zirvedeydi.

8. Shenzhen - Mexico City: Asya’dan Amerika’ya uzanan bağlantı

8. Shenzhen - Mexico City: Asya’dan Amerika’ya uzanan bağlantı

China Southern tarafından düzenlenen bu uçuş, 14.124 kilometre mesafeyi kapsıyor ve dönüş yolunda Mexico City’nin yüksek rakımı nedeniyle Tijuana’da duraklama yapıyor.

9. Los Angeles - Singapur: Kıtalar arası uzun bir köprü

9. Los Angeles - Singapur: Kıtalar arası uzun bir köprü

Los Angeles ile Singapur arasında yapılan uçuş, tam 14.096 kilometre boyunca kesintisiz bir yolculuk sunuyor. Yolculuk, 17 saat 50 dakika sürüyor.

İlginizi çekebilir:

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın