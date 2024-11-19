Dünyanın Bir Ucundan Diğerine: Uçakla Bile Gitmesi İnanılmaz Uzun Süren 9 Yolculuk

Uçaklar, modern çağın mucizelerinden biri ve kıtaları birleştiren en hızlı ulaşım araçları. Ancak bazı uçuşlar var ki mesafeleri ve süreleriyle gerçekten sınırları zorluyor. Bu yolculuklar, saatlerce kesintisiz bir uçuş deneyimi sunarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak yolcuları bir teste tabi tutuyor. Peki nedir bu rotasyonlar? Gelin beraber bakalım. ✈️