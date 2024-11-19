Dünyanın Bir Ucundan Diğerine: Uçakla Bile Gitmesi İnanılmaz Uzun Süren 9 Yolculuk
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Dünyanın Bir Ucundan Diğerine: Uçakla Bile Gitmesi İnanılmaz Uzun Süren 9 Yolculuk
Uçaklar, modern çağın mucizelerinden biri ve kıtaları birleştiren en hızlı ulaşım araçları. Ancak bazı uçuşlar var ki mesafeleri ve süreleriyle gerçekten sınırları zorluyor. Bu yolculuklar, saatlerce kesintisiz bir uçuş deneyimi sunarak hem fiziksel hem de zihinsel olarak yolcuları bir teste tabi tutuyor. Peki nedir bu rotasyonlar? Gelin beraber bakalım. ✈️
1. Dünyanın en uzun uçuşu: New York - Singapur
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2. Avustralya’dan Katar’a uçarken: Auckland - Doha
3. Londra - Perth: Avrupa’dan Avustralya’ya uzanan serüven
4. Dallas’tan Melbourne’a: ABD ile Avustralya arasında bir köprü
5. Paris - Perth: Avrupa’dan Okyanusya’ya
6. Auckland - New York: Yeni Zelanda’dan Amerika’ya
7. Bir dönem dünyanın en uzun uçuşu unvanını taşıyan: Auckland - Dubai
8. Shenzhen - Mexico City: Asya’dan Amerika’ya uzanan bağlantı
9. Los Angeles - Singapur: Kıtalar arası uzun bir köprü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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