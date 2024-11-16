Uçak İnerken ve Kalkarken Işıkların Kısılmasının Sebebi Nedir?
Uçak İnerken ve Kalkarken Işıkların Kısılmasının Sebebi Nedir?
Kalkış ve iniş sırasında kabin ışıklarının kısılması, çoğu yolcu için rahatsız edici veya anlamsız bir rutin gibi görünebilir. Oysa bu uygulama, tamamen yolcuların güvenliği için tasarlanmış bir prosedürdür. İyi de bunun güvenlikle ne alakası var demeyin! Neden mi? Çünkü eminiz ki hak vereceksiniz.
1920’lerde uçuş güvenliği için bu kadar detaylı kurallar yoktu. Ancak bugün, uçuş öncesi ve sırasında pek çok talimat uygulanıyor.
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