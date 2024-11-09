Uçak Kapılarında Kırmızı Kurdele Yer Almasının Hayati Derecede Önemli Sebebi

Uçağa bindiğimizde kabin görevlilerinin anonslarına hepimiz az çok aşinayızdır. Ardından kapı pencerelerine o ince kırmızı şeritler takılır. Ancak o basit kumaş parçası gerçekten bir işe yarıyor mu? Öylesine konulmuş gibi görünen o parça aslında acil durumlarda hayat kurtaracak kadar önemli! İyi de nasıl diyorsanız sizi yavaştan aşağıya alalım 👇🏻

Kaynak