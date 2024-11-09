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Uçak Kapılarında Kırmızı Kurdele Yer Almasının Hayati Derecede Önemli Sebebi

Uçak Kapılarında Kırmızı Kurdele Yer Almasının Hayati Derecede Önemli Sebebi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.11.2024 - 12:42

Uçağa bindiğimizde kabin görevlilerinin anonslarına hepimiz az çok aşinayızdır. Ardından kapı pencerelerine o ince kırmızı şeritler takılır. Ancak o basit kumaş parçası gerçekten bir işe yarıyor mu? Öylesine konulmuş gibi görünen o parça aslında acil durumlarda hayat kurtaracak kadar önemli! İyi de nasıl diyorsanız sizi yavaştan aşağıya alalım 👇🏻

Kaynak

Uçağın kalkışa hazırlanması sırasında kabin ekibi, her kapının “armed” konumuna geçmesi için bir kol çeker ve kapı penceresine kırmızı bir şerit yerleştirir.

Uçağın kalkışa hazırlanması sırasında kabin ekibi, her kapının “armed” konumuna geçmesi için bir kol çeker ve kapı penceresine kırmızı bir şerit yerleştirir.

Bu işlemle, kapılara bağlı tahliye kaydırakları devreye alınmış olur. Yani kapıyı açmak, kaydırağın patlayıcı bir kuvvetle açılmasına neden olacaktır.

Bu işlemle, kapılara bağlı tahliye kaydırakları devreye alınmış olur. Yani kapıyı açmak, kaydırağın patlayıcı bir kuvvetle açılmasına neden olacaktır.

Penceredeki bu şerit, özellikle dışarıdan müdahale etmeye çalışan acil durum ekipleri için kapının bu tehlikeli durumunu belirtir.

Penceredeki bu şerit, özellikle dışarıdan müdahale etmeye çalışan acil durum ekipleri için kapının bu tehlikeli durumunu belirtir.

Kırmızı şerit, acil bir durumda dışarıdan gelen kurtarma ekiplerine kapının “armed” yani kaydırakla bağlı olduğunu gösterir. Eğer yanlışlıkla bu kapı açılırsa, kaydırak hızla dışarı fırlar ve önündeki kişiyi ciddi şekilde yaralayabilir.

Kırmızı şerit, acil bir durumda dışarıdan gelen kurtarma ekiplerine kapının “armed” yani kaydırakla bağlı olduğunu gösterir. Eğer yanlışlıkla bu kapı açılırsa, kaydırak hızla dışarı fırlar ve önündeki kişiyi ciddi şekilde yaralayabilir.

Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerine göre, uçakların 90 saniyeden kısa sürede tahliye edilmesi gerekiyor ve bu hız için kaydıraklar altı saniyede tam kapasite şişebilmeli.

Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerine göre, uçakların 90 saniyeden kısa sürede tahliye edilmesi gerekiyor ve bu hız için kaydıraklar altı saniyede tam kapasite şişebilmeli.

Bu nedenle yangın söndürme ekipleri ya da diğer kurtarma görevlileri bu kırmızı şeridi görerek kapının güvenli olmadığını anlarlar ve kapıyı açmak yerine farklı bir kapıya yönelirler.

Bu nedenle yangın söndürme ekipleri ya da diğer kurtarma görevlileri bu kırmızı şeridi görerek kapının güvenli olmadığını anlarlar ve kapıyı açmak yerine farklı bir kapıya yönelirler.

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