Uçak Kapılarında Kırmızı Kurdele Yer Almasının Hayati Derecede Önemli Sebebi
Uçak Kapılarında Kırmızı Kurdele Yer Almasının Hayati Derecede Önemli Sebebi
Uçağa bindiğimizde kabin görevlilerinin anonslarına hepimiz az çok aşinayızdır. Ardından kapı pencerelerine o ince kırmızı şeritler takılır. Ancak o basit kumaş parçası gerçekten bir işe yarıyor mu? Öylesine konulmuş gibi görünen o parça aslında acil durumlarda hayat kurtaracak kadar önemli! İyi de nasıl diyorsanız sizi yavaştan aşağıya alalım 👇🏻
Uçağın kalkışa hazırlanması sırasında kabin ekibi, her kapının “armed” konumuna geçmesi için bir kol çeker ve kapı penceresine kırmızı bir şerit yerleştirir.
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