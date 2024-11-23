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Tarihin Taşlara İşlendiği Bezirhane'nin Tarihini Keşfediyoruz! Peki Aksaray Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?

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Tarihin Taşlara İşlendiği Bezirhane'nin Tarihini Keşfediyoruz! Peki Aksaray Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 22:43

Mendiz Çayı boyunca uzanan Ihlara Vadisi, yüzyıllar öncesine dayanan köklü tarihi ve eşsiz güzellikleriyle Aksaray, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Ülkemizin dört bir yanında tarihi ve doğal güzellikleriyle baş döndüren coğrafyasında bu kez rotamızda Bezirhane var! Bezirhane, 12. yüzyıla dayanan köklü tarihi ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eşsiz Ihlara Vadisi'ndeki bu köyde konuklarını bekliyor. Peki, Bezirhane nedir? Bezirhane nerede ve nasıl gidilir? 

İşte, Bezirhane'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilmeniz gerekenler...

Bezirhane'nin Tarihçesi

Bezirhane'nin Tarihçesi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alan Bezirhane, tarihin eşsiz kalıntıları ile geçmişi günümüze taşıyor. 12 ila 13. yüzyıllara tarihlenen Bezirhane'nin içerisinde, yılların eskittiği ahşap malzemeden yapılmış bezir yağı teşkilatı bulunuyor.

Bezirhane'nin Mimari Özellikleri

Bezirhane'nin Mimari Özellikleri

Bezirhane, kayalar oyularak yapılmış tek nefli uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir. Ala Kilise'nin bitişiğindeki bu tarihi yapıya, kemerli bir girişin ardından ulaşılır. Dışarıdan baktığınızda içi sırlarla dolu ve adeta tarih kokan bu yapı, içerisinde de tarihin izlerini taşıyor. Zamanın üretim araçları ve günümüze kıyasla basit teknolojisiyle keşfedilmeyi bekliyor. 

Bezirhane'nin tavan ve duvarlarını dikkatle incelemeyi de unutmayın. Burada Vaftiz, Metamorfosis, Fırında Üç İbrani Genci, Deesis, Aziz ve Martirler sahnelerinin yer aldığı freskolar bulunuyor. Ancak yapının aşırı nemli atmosferi nedeniyle freskolar günümüze kadar korunamadı. Ancak elbette kalıntılarını inceleyebilirsiniz.

Peki, Bezirhane Nedir? Bezirhane'de Ne Üretiliyordu?

Peki, Bezirhane Nedir? Bezirhane'de Ne Üretiliyordu?

Aksaray'da bulunan ve içerisinde tarihi barındıran Bezirhaneler'de ızgın adı verilen otun preslenmesi ve sonrasında da işlenmesi ile elde edilen rafine bir yağ olan bezir yağının üretildiği yerlerdir. Izgın otu, fil kulağını anımsatan yaprakları ile dikkat çeker ve halk arasında 'ışkın' ya da 'ışgın' olarak da bilinir. Bu ot yanı zamanda ülkemizde yetişen ilk yabani ravent türü olma özelliğini de taşır. 

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Bezirhane'de üretilen bezir yağı ise bir zamanlar halkın aydınlatma için kullandığı bir yağ idi. Zamanın aydınlatma aracı kandillerde kullanılan bezir yağı sayesinde kaya oyma mekanlar ve yeraltı şehirleri aydınlanırdı.

Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?

Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?

Bezirhane, Ihlara Vadisi içerisindeki Belisırma Köyü sınırları içerisinde yer alır. Bu eşsiz tarihi yapı, Aksaray ilinin şehir merkezine ise 33 kilometre mesafededir. 

Bezirhane'yi ziyaret etmek isteyen turistler için Aksaray şehir merkezinden günün belirli saatlerinde hareket eden toplu taşıma araçları vardır. 

Toplu taşıma yerine özel araç ya da taksi kullanmak isteyenler, Aksaray'dan Belisırma Köyü'nün bağlı bulunduğu Güzelyurt ilçesine doğru yola çıkmalıdır. Bu şekilde yaklaşık 35 dakikada Bezirhane'ye ulaşmak mümkündür. 

Adres: Belisırma Köyü, Güzelyurt/Aksaray

Aksaray'da Gezilecek Yerler

Aksaray'da Gezilecek Yerler

Bezirhane'ye gelmişken Ihlara Vadisini de mutlaka gezmelisiniz. Aksaray'da tarihi yapıların yanında göl ve kaplıcalar da gezi rehberinizde yer almalı. Kilise, cami ve höyükleri ziyaret etmeyi, Aksaray Müzesi'ni de görmeyi unutmayın. İşte, Aksaray'da gezilecek bazı yerler: 

  • Hasan Dağı

  • Sultanhan

  • Tuz Gölü 

  • Narlıgöl 

  • Selime Katedrali ve Peri Bacalar

  • Ziga Kaplıcaları

  • Ulu Cami (Karamanoğlu Mehmed Bey Cami)

  • Kilise Cami (Aziz Gregorius Kilisesi)

  • Zinciriye Medresesi

  • Gelveri Evleri

  • Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

  • Acemhöyük

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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