Tarihin Taşlara İşlendiği Bezirhane'nin Tarihini Keşfediyoruz! Peki Aksaray Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?

Bezirhane, kayalar oyularak yapılmış tek nefli uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahiptir. Ala Kilise'nin bitişiğindeki bu tarihi yapıya, kemerli bir girişin ardından ulaşılır. Dışarıdan baktığınızda içi sırlarla dolu ve adeta tarih kokan bu yapı, içerisinde de tarihin izlerini taşıyor. Zamanın üretim araçları ve günümüze kıyasla basit teknolojisiyle keşfedilmeyi bekliyor.

Bezirhane'nin tavan ve duvarlarını dikkatle incelemeyi de unutmayın. Burada Vaftiz, Metamorfosis, Fırında Üç İbrani Genci, Deesis, Aziz ve Martirler sahnelerinin yer aldığı freskolar bulunuyor. Ancak yapının aşırı nemli atmosferi nedeniyle freskolar günümüze kadar korunamadı. Ancak elbette kalıntılarını inceleyebilirsiniz.