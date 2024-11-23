Tarihin Taşlara İşlendiği Bezirhane'nin Tarihini Keşfediyoruz! Peki Aksaray Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Tarihin Taşlara İşlendiği Bezirhane'nin Tarihini Keşfediyoruz! Peki Aksaray Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?
Mendiz Çayı boyunca uzanan Ihlara Vadisi, yüzyıllar öncesine dayanan köklü tarihi ve eşsiz güzellikleriyle Aksaray, mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Ülkemizin dört bir yanında tarihi ve doğal güzellikleriyle baş döndüren coğrafyasında bu kez rotamızda Bezirhane var! Bezirhane, 12. yüzyıla dayanan köklü tarihi ile Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde eşsiz Ihlara Vadisi'ndeki bu köyde konuklarını bekliyor. Peki, Bezirhane nedir? Bezirhane nerede ve nasıl gidilir?
İşte, Bezirhane'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilmeniz gerekenler...
Bezirhane'nin Tarihçesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bezirhane'nin Mimari Özellikleri
Peki, Bezirhane Nedir? Bezirhane'de Ne Üretiliyordu?
Bezirhane'ye Nasıl Gidilir?
Aksaray'da Gezilecek Yerler
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın