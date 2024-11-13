Aksaray'ın Kayalarda Saklı Tarihine Açılan Kapı Gelveri Evleri! Güzelyurt Gelveri Evleri'ne Nasıl Gidilir?
Aksaray'ın Kayalarda Saklı Tarihine Açılan Kapı Gelveri Evleri! Güzelyurt Gelveri Evleri'ne Nasıl Gidilir?
Aksaray, tarihi ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran şehirlerimizden biri. Kentin jeolojik yapısına ve 200 yıllık tarihine ışık tutan Gelveri Evleri ise görenleri kendine hayran bırakıyor. Kapadokya mimarisinin eşsiz örneklerinden Gelveri Evleri'nin tarihi de mimarisi de sizi kendisine çekecek. Zira, Aşağı ve Yukarı Mahalle'de göreceğiniz her yapı adeta antik bir tarihe açılıyor. Peki, Güzelyurt Gelveri Evleri ne zaman inşa edildi? Güzelyurt Gelveri Evleri'ne nasıl gidilir?
İşte, Güzelyurt Gelveri Evleri'nin tarihi...
Gelveri Evleri'nin Tarihi
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