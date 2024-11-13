Aksaray'ın Kayalarda Saklı Tarihine Açılan Kapı Gelveri Evleri! Güzelyurt Gelveri Evleri'ne Nasıl Gidilir?

Gelveri Evleri, 19. yüzyılın üçüncü ve dördüncü çeyreğine tarihlenir. Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerindendir. Paleolitik Çağ'dan beri insan yaşamının bulunduğu Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yer alır.

Tarihin en derin izleriyle dolu bu turistik ilçe, Roma ve Bizans Döneminde, 'Karballa' adını almış, Selçuklular döneminde adı 'Gelveri' olarak değiştirilmiş, 1965 yılında ise şimdi ismi olan 'Güzelyurt' adına kavuşmuştur. 1989 yılında ise il ilan edilen Aksaray'a bağlanmıştır.

Osmanlı evlerinden oluşan bu eşsiz mahallede Gelveri Evleri, iki katlı ve ahşap yapılıdırlar. Dış cepheleri oymalı ahşap süslemelerle bezelidir. Tarihi, 19. yüzyılın başlarına kadar uzanan evler, bir zamanlar bölgenin zengin tüccar ve esnafları tarafından inşa edilmiştir. Evler, inşa edildiği dönemden beri önemli bir kültürel ve sosyal merkez olmuştur.