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Manisa'nın Eşsiz Jeolojik Harikası Kula Peri Bacalarını Keşfediyoruz! Kuladokya Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Manisa'nın Eşsiz Jeolojik Harikası Kula Peri Bacalarını Keşfediyoruz! Kuladokya Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Manisa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 10:32

Türkiye'nin en etkileyici ikinci Peri Bacaları koleksiyonu Manisa'nın Kula ilçesinde yer alıyor. Doğanın zaman içerisinde yarattığı pastel renklerin hakim olduğu bu eşsiz kaya oluşumları görenleri kendine hayran bırakıyor. Manisa'nın Kapadokya'sı ya da 'Kuladokya' olarak da bilinen Kula Peri Bacaları, tarihin ve coğrafi güzelliklerin bir araya geldiği Burgaz mevkiinde ziyaretçilerini ağırlıyor. 

Gelin, Gediz Vadisi içerisindeki Kula Peri Bacalarını daha yakından inceleyelim...

Kula Peri Bacaları, Türkiye’nin Manisa iline bağlı Kula ilçesindeki benzersiz jeolojik yapılardır. "Kuladokya" olarak da anılan bölge, volkanik oluşumları ve mistik yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Kula Peri Bacaları, Türkiye’nin Manisa iline bağlı Kula ilçesindeki benzersiz jeolojik yapılardır. "Kuladokya" olarak da anılan bölge, volkanik oluşumları ve mistik yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.

Peki, Kula Peri Bacaları nasıl oluşmuştur? Öncelikle bilmelisiniz ki Kula Peri Bacaları, volkanik özellikli jeolojik bir yapıya sahip Kula ilçesinin yakınlarında yer almaktadır. Peri bacaları, volkanik patlamalar sonrasında ortaya çıkan volkanik tüflerin zaman içerisinde rüzgar, yağmur ve erozyon etkisiyle aşınması neticesinde oluşmuştur. Bu ikonik ve konik yapılar, günümüzde farklı şekil ve boyutlarda olup, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaktadır.

Kula, Türkiye'nin en genç volkanik alanlarından biri olarak bilinir! Bu durum bölgenin zengin jeolojik tarihine işaret eder.

Kula, Türkiye'nin en genç volkanik alanlarından biri olarak bilinir! Bu durum bölgenin zengin jeolojik tarihine işaret eder.

Peri bacaları, hemen her mevsim doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi olmaktadır. Volkanik lav akıntıları, tüf ve bazaltın bir araya gelerek oluşturduğu bu yapılar, Kapadokya’daki peri bacalarına benzemektedir. Ancak Kapadokya'ya göre daha az bilinse de ülkemizdeki en etkileyici ikinci Peri Bacaları koleksiyonu burada bulunmaktadır. 

Dahası Kula Peri Bacaları’nın çevresi, antik yerleşim yerleri ve tarihi kalıntılarla da doludur. Buraya geldiğinizde Kula Peri Bacaları Tabiat Anıtı'nı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Kula Peri Bacalarının Tarihi

Kula Peri Bacalarının Tarihi

Kula ilçesinin Osmanlı dönemine kadar uzanan geçmişi bulunmaktadır. Bu nedenle bölge sadece doğa harikalarıyla değil, kültürel zenginlikleriyle de keşfetmeye değer.

Kula Peri Bacaları'nın oluşumu ise binlerce yıllık tarihe sahiptir. Bölge, ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında keşfedilmiştir. Peri bacaları, o dönemden beri ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biridir ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Kula Peri Bacaları, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almaktadır. Peri bacaları, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biridir ve mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.

Kula Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Kula Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Kula ilçesi, Manisa il merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Kula Peri Bacalarına gitmek için, aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz:

  • Otobüs: Manisa il merkezinden Kula ilçesine giden otobüslere binebilirsiniz. Otobüs yolculuğu yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir.

  • Araba: Kula Peri Bacalarına kendi arabanızla gitmek isterseniz, Kula-Ankara yolu üzerindeki Gediz Köprüsü'nü geçtikten yaklaşık 100 metre sonra sola dönerek patika yola ulaşabilirsiniz. Peri Bacalarının ilçeye uzaklığı ise yaklaşık olarak 18 kilometre kadardır. 

Kula Peri Bacaları Tabiat Anıtı Adres: Yurtbaşı, 45170 Kula/Manisa

Kula Peri Bacaları Adres: Güvercinlik, 45170 Kula/Manisa

Konum

Kula Peri Bacalarına Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Kula Peri Bacalarına Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Kula Peri Bacaları, en altta yaşlı çökeller ve üzerinde ilk patlamadan kalma bazaltların yer alması ile oldukça uzun bir süreçte oluşmuştur. Bölge, Burgaz Volkanit bölgesinin içerisinde yer almaktadır ve Gediz Nehri'nin üst kısmında konumlanmıştır. Gediz Vadisi üzerindeki Peri Bacaları, yer yer 30 ila 40 metreye kadar ulaşmaktadır. Burada killi siltli bölümlerde flüvyal kökenli çökeller üzerine akan lavların oluşturduğu kırmızı renkli pişme zonu da dikkatinizi çekebilir.

Kula'da Gezilecek Yerler

Kula'da Gezilecek Yerler

Kula Peri Bacalarını ziyaret ettiyseniz, fotoğrafta da görmüş olduğunuz Kula Divlit Volkanik Park Alanı başta olmak üzere; doğal haliyle kaleyi anımsatan Davala Kalesi ve Romaların gözünden kaçmayan bölgede inşa edilen Tabala Kalesi'ni de rotanıza eklemelisiniz. Ayrıca Kula'da ziyaret etmeniz gereken diğer yerler ise şu şekilde: 

  • Kula Evleri

  • Emir Kaplıcaları

  • Kibele (Attis Kabartmaları)

  • Kenan Evren Etnografya Müzesi

  • Meryem Ana Kilisesi

  • Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesi

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