Manisa'nın Eşsiz Jeolojik Harikası Kula Peri Bacalarını Keşfediyoruz! Kuladokya Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?
Manisa'nın Eşsiz Jeolojik Harikası Kula Peri Bacalarını Keşfediyoruz! Kuladokya Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?
Türkiye'nin en etkileyici ikinci Peri Bacaları koleksiyonu Manisa'nın Kula ilçesinde yer alıyor. Doğanın zaman içerisinde yarattığı pastel renklerin hakim olduğu bu eşsiz kaya oluşumları görenleri kendine hayran bırakıyor. Manisa'nın Kapadokya'sı ya da 'Kuladokya' olarak da bilinen Kula Peri Bacaları, tarihin ve coğrafi güzelliklerin bir araya geldiği Burgaz mevkiinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Gelin, Gediz Vadisi içerisindeki Kula Peri Bacalarını daha yakından inceleyelim...
Kula Peri Bacaları, Türkiye’nin Manisa iline bağlı Kula ilçesindeki benzersiz jeolojik yapılardır. "Kuladokya" olarak da anılan bölge, volkanik oluşumları ve mistik yapılarıyla dikkatleri üzerine çekmektedir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın