Manisa'nın Eşsiz Jeolojik Harikası Kula Peri Bacalarını Keşfediyoruz! Kuladokya Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?

Peri bacaları, hemen her mevsim doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi olmaktadır. Volkanik lav akıntıları, tüf ve bazaltın bir araya gelerek oluşturduğu bu yapılar, Kapadokya’daki peri bacalarına benzemektedir. Ancak Kapadokya'ya göre daha az bilinse de ülkemizdeki en etkileyici ikinci Peri Bacaları koleksiyonu burada bulunmaktadır.

Dahası Kula Peri Bacaları’nın çevresi, antik yerleşim yerleri ve tarihi kalıntılarla da doludur. Buraya geldiğinizde Kula Peri Bacaları Tabiat Anıtı'nı da ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.