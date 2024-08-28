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Hadim’in Saklı Hazinesi Yerköprü Şelalesi’ni Keşfet! Peki Hadim Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Hadim’in Saklı Hazinesi Yerköprü Şelalesi’ni Keşfet! Peki Hadim Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 23:07

Konya'nın sakin ve huzurlu ilçesi Hadim, Yerköprü Şelalesi ile doğa severlerin kalbini çalıyor. Kendine has ekosistemi, eşsiz manzarası ve serin suları ile Yerköprü Şelalesi, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Siz de Göksu Nehri'nin oluşturduğu bu eşsiz manzaraya ortak olmaya hazır olun! 

İşte, Hadim Yerköprü Şelalesi hakkında bilmeniz gerekenler...

Göksu Nehri’nin oluşturduğu derin vadide, kireç taşı tabakalarının çökmesi sonucu meydana gelen doğal bir yapıya sahip Hadim Yerköprü Şelalesi, antik çağlardan bu yana çok sayıda bitkiye can suyu oluyor.

Göksu Nehri’nin oluşturduğu derin vadide, kireç taşı tabakalarının çökmesi sonucu meydana gelen doğal bir yapıya sahip Hadim Yerköprü Şelalesi, antik çağlardan bu yana çok sayıda bitkiye can suyu oluyor.

Yerköprü Şelalesi'nin Tarihçesi

Yerköprü Şelalesi'nin Tarihçesi

Yerköprü Şelalesi, antik çağlardan beri Konya'nın Hadim ilçesinde yeşil ile maviyi bir araya getiriyor. Şelale'nin oluşumu binlerce yıl önceye dayanıyor. İlginç jeolojik yapısıyla, Anadolu topraklarının önemli nehirlerinden biri olan Göksu Nehri üzerinde yer alıyor. 

Şelale, ayırca Karasu Nehri'nin oluşturduğu bir kanyonun içinde yer alıyor. Yerköprü Şelalesi'nin adı, 'yerin altından akan su' anlamına gelen 'Yerköprü' kelimesinden gelir. Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından ziyaret edilmiş olan şelale, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nde bölgenin tarım ve hayvancılık yapan halkı için su ve doğal bir barınak görevi görmüştür. Günümüzde ise turizim merkezi haline gelmiştir. 

Günümüzde Konya'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan şelale, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Özellikle 2000'li yıllardan sonra yerel yönetimler ve çevre koruma kuruluşlarının desteğiyle cazibe merkezi haline gelmiştir.

Yerköprü Şelalesi'nin Özellikleri

Yerköprü Şelalesi'nin Özellikleri

Hadim Yerköprü Şelalesi, Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan bir şelaledir. Şelale, 30 metre yüksekliğindedir ve etrafı yemyeşil bir doğa ile çevrilidir. Yerköprü Şelalesi, Konya'nın en popüler turistik mekanlarından biridir.

  • Şelale, Karasu Nehri'nin oluşturduğu bir kanyonun içinde yer almaktadır.

  • Şelalenin suyu, oldukça soğuk ve berraktır.

  • Şelalenin etrafı, yemyeşil bir doğa ile çevrilidir.

  • Şelalenin etrafında, piknik yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır.

  • Şelalenin çevresindeki doğa yürüyüşü parkurları, seyir terasları ve dinlenme alanlarıyla huzurlu bir atmosfere sahiptir. 

  • Dikkat: Şelale çevresinde, kayalık alanlar bulunmaktadır. Bu yüzden ziyaretiniz sırasında, dikkatli olmalısınız.

Yerköprü Şelalesi'nde Neler Yapılır?

Yerköprü Şelalesi'nde Neler Yapılır?

Göksu Nehri'nin binlerce yıldır kayaları delerek oluşturduğu eşsiz jeolojik yapısıyla Yerköprü Şelalesi, ziyaretçilerine son derece görkemli bir manzara sunmaktadır. Şelalenin manzarasını izlemek, ziyaretçilerin en sevdiği aktivitelerden biridir. Şelalenin manzarasını, şelalenin etrafında bulunan seyir teraslarından izleyebilirsiniz.

Şelalenin Altında Yüzmek

Yerköprü Şelalesi'nin suyu, oldukça soğuk ve berraktır. Şelalenin altında yüzmek, yaz aylarında serinlemek için oldukça iyi bir seçenektir.

Şelalenin Etrafında Piknik Yapmak

Yerköprü Şelalesi'nin etrafında, piknik yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Şelalenin etrafında piknik yapmak, ziyaretçilerin aileleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmeleri için oldukça iyi bir seçenektir.

Şelalenin Çevresinde Doğa Yürüyüşü Yapmak

Yerköprü Şelalesi'nin çevresinde, doğa yürüyüşü yapmak için oldukça güzel bir parkur bulunmaktadır. Parkur, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundadır ve şelalenin etrafından geçmektedir. Parkur boyunca, şelalenin güzel manzarasını izleyebilir ve yemyeşil doğanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yerköprü Şelalesi'nde Mangal Yakılır mı?

Yerköprü Şelalesi'nde Mangal Yakılır mı?

Hadim Yerköprü Şelalesi'nde mangal yakmak yasaktır. Zira doğa harikası şelalenin bulunduğu bölge, doğal sit alanı ve koruma altında olduğu için çevreyi koruma amaçlı olarak mangal yakılmasına izin verilmemektedir.

Bölgeyi ziyaret etmeyi planlıyorsanız, yanınıza hazır yiyecekler almanızı veya bölgedeki belirlenmiş piknik alanlarını ve tesisleri kullanmayı düşünebilirsiniz.

Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, doğa severlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Şelale, Konya şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Peki, Yerköprü Şelalesi'ne nasıl gidilir? 

İşte Yerköprü Şelalesi'ne giderken kullanabileceğiniz alternatif yollar: 

  • Konya-Hadim karayolunu takip ederek Konya'dan çıkıp 121 kilometre ilerledikten sonra Hadim'e 10 kilometre kala Aladağ Köyü yoluna sapmanız gerekir. Bu yol üzerinden 29 kilometre daha ilerlediğinizde sağda Bademli yol ayrımına ulaşırsınız. Bu ayrımdan dönüp 600 metre ilerlediğinizde Yerköprü Şelalesi karşınıza çıkacaktır.

  • Konya-Karaman yolunu kullanmayı tercih ediyorsanız, Konya'dan çıkıp 60 kilometre ilerledikten sonra sağdan Güneysınır İlçesi yolu ayrılır. Bu yol üzerinden 11 kilometre daha ilerlediğinizde Elmasın Köyü'ne ulaşırsınız. Güneysınır İlçesi'nden 21 kilometre daha ilerlediğinizde Kayaağzı Köyü'ne, buradan 10 kilometre daha ilerlediğinizde ise Habiller Köyü'ne ulaşırsınız. Habiller Köyü'nden sonra yol ikiye ayrılır; biri Karaman'a, diğeri Hadim'e gider. Hadim'e giden yolu takip edip 14 kilometre daha ilerlediğinizde solda Bademli Köyü yolu ayrımına ulaşırsınız. Yine bu ayrımdan sola dönüp 600 metre daha ilerlediğinizde Yerköprü Şelalesi karşınıza çıkacaktır. 

Toplu Taşıma ile Yerköprü Şelalesine Nasıl Gidilir?

Konya otogarından Hadim'e giden otobüsleri kullanarak beldeye ulaşabilirsiniz. Daha sonra beldeden minibüs ya da taksi ile şelaleye gidebilirsiniz.

Hadim Yerköprü Şelalesi'nin Adresi

Bademli, Bademli Yolu, 42830 Hadim/Konya

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