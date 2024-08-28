Hadim’in Saklı Hazinesi Yerköprü Şelalesi’ni Keşfet! Peki Hadim Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Yerköprü Şelalesi, antik çağlardan beri Konya'nın Hadim ilçesinde yeşil ile maviyi bir araya getiriyor. Şelale'nin oluşumu binlerce yıl önceye dayanıyor. İlginç jeolojik yapısıyla, Anadolu topraklarının önemli nehirlerinden biri olan Göksu Nehri üzerinde yer alıyor.

Şelale, ayırca Karasu Nehri'nin oluşturduğu bir kanyonun içinde yer alıyor. Yerköprü Şelalesi'nin adı, 'yerin altından akan su' anlamına gelen 'Yerköprü' kelimesinden gelir. Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından ziyaret edilmiş olan şelale, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'nde bölgenin tarım ve hayvancılık yapan halkı için su ve doğal bir barınak görevi görmüştür. Günümüzde ise turizim merkezi haline gelmiştir.

Günümüzde Konya'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan şelale, her yıl ziyaretçi akınına uğramaktadır. Özellikle 2000'li yıllardan sonra yerel yönetimler ve çevre koruma kuruluşlarının desteğiyle cazibe merkezi haline gelmiştir.