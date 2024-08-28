Hadim’in Saklı Hazinesi Yerköprü Şelalesi’ni Keşfet! Peki Hadim Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?
Hadim’in Saklı Hazinesi Yerköprü Şelalesi’ni Keşfet! Peki Hadim Yerköprü Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?
Konya'nın sakin ve huzurlu ilçesi Hadim, Yerköprü Şelalesi ile doğa severlerin kalbini çalıyor. Kendine has ekosistemi, eşsiz manzarası ve serin suları ile Yerköprü Şelalesi, her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Siz de Göksu Nehri'nin oluşturduğu bu eşsiz manzaraya ortak olmaya hazır olun!
İşte, Hadim Yerköprü Şelalesi hakkında bilmeniz gerekenler...
Göksu Nehri’nin oluşturduğu derin vadide, kireç taşı tabakalarının çökmesi sonucu meydana gelen doğal bir yapıya sahip Hadim Yerköprü Şelalesi, antik çağlardan bu yana çok sayıda bitkiye can suyu oluyor.
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