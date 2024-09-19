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Artvin'in Görkemli Diyarı Cehennem Deresi Kanyonu'nda Bir Gün! Cehennem Deresi Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Artvin'in Görkemli Diyarı Cehennem Deresi Kanyonu'nda Bir Gün! Cehennem Deresi Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 14:24

Karadeniz Bölgesi'nin yeşil cenneti Artvin'in kollarında, yemyeşil ormanlarla çevrili Cehennem Deresi Kanyonu bulunuyor. Bu eşsiz doğa harikası, derinlikleri ve genişliği ile Türkiye'nin en büyük kanyonlarından biri. Kanyon, yemyeşil doğası, eşsiz manzarası ve mağaralarıyla ziyaretçilere nefes kesici bir deneyim sunuyor. Peki, Cehennem Deresi Kanyonu'na nasıl gidilir? 

İşte, detaylar...

Cehennem Deresi Kanyonu

Cehennem Deresi Kanyonu

Amerika'nın Arizona eyaletindeki büyük kanyondan sonra dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yer alıyor. 500 metre yüksekliğindeki kanyon, 75 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğindedir. 

1 Mayıs 2018 tarihinde tabiat parkı ilan edilen kanyon, günün hemen her saati misafirlerini ağırlamaktadır. Kanyona 'Cehennem Deresi' adı, geçmiş dönemlerde bölgeye erişimin zorluğun nedeniyle verilmiştir.

Cehennem Deresi Kanyonu'nun Jeolojik Yapısı

Cehennem Deresi Kanyonu'nun Jeolojik Yapısı

Tipik bir kanyon vadisi olan Cehennem Deresi Kanyonu, karstik kayaçlarla kaplı bir coğrafi harikadır. 

Kanyon, mağaralar ve oyuklar gibi eşsiz doğal oluşumlar dikkat çekmektedir. Birinci derece doğal sit alanı olan bölgede ülkemizin en büyük kanyonuyla göz kamaştırırken önemli bir turistik bölge olarak da ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Cehennem Deresi Kanyonu'nun Özellikleri

Cehennem Deresi Kanyonu'nun Özellikleri

Cehennem Deresi Kanyonu, Türkiye'nin en büyük kanyonu olmanın yanında, en güzel ve en etkileyici kanyonlarından biridir. Dik yamaçlara ve derin vadilere sahiptir. Kanyon, birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Kanyon'un tahmini 10 milyon yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülmektedir. 

Kanyon, jeomorfolojik peyzajı ve yağışlarla birlikte aktifleşen şelaleleriyle eşsiz bir doğal yaşam alanıdır.

Cehennem Deresi Kanyonu'nun bulunduğu alan; mağara turizmi, doğa keşfi, kuş gözlemi, botanik geziler ve doğa fotoğrafçılığı için harika bir merkez olmaktadır.

Cehennem Deresi Kanyonu'nun bulunduğu alan; mağara turizmi, doğa keşfi, kuş gözlemi, botanik geziler ve doğa fotoğrafçılığı için harika bir merkez olmaktadır.

Cehennem Deresi Kanyonu'nda Neler Yapılır?

Cehennem Deresi Kanyonu'nda Neler Yapılır?

Cehennem Deresi Kanyonu'nda, birçok farklı aktivite yapabilirsiniz. Kanyonda, yürüyüş yapabilir, kamp kurabilir, fotoğraf çekebilir ve rafting yapabilirsiniz. Kanyonda, ayrıca bir restoran ve bir kafe bulunmaktadır.

Cehennem Deresi Kanyonu'nda Yapabileceğiniz Aktiviteler

  • Yürüyüş: Cehennem Deresi Kanyonu'nda, yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir yürüyüş parkuru bulunmaktadır. Bu parkur, kanyonun derinliklerini ve güzelliğini keşfetmeniz için ideal bir yoldur.

  • Kamp: Cehennem Deresi Kanyonu'nda, kamp yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Kamp yaparak, doğa ile iç içe olmak ve yıldızları izlemek için harika bir fırsat elde edebilirsiniz.

  • Doğa fotoğrafçılığı: Cehennem Deresi Kanyonu, fotoğrafçılar için harika bir mekandır. Kanyonun güzel manzaralarını fotoğraflamak için, yanınızda bir fotoğraf makinesi getirmeyi unutmayın.

  • Rafting: Cehennem Deresi Kanyonu, rafting için ideal bir yerdir. Kanyonun zorlu sularında rafting yaparak, adrenalin dolu bir gün geçirebilirsiniz.

  • Mağara Turizmi: Karstik mağaralara sahip ve doğal uluşumlarıyla dikkat çeken mağaraları ziyaret etmek ve bölgeye gezi düzenlemek konusunda dikkatli olmalısınız. 

Tırmanış, doğa keşfi, kuş gözlemi, botanik gezileri de dahil Cehennem Deresi Kanyonu'nda yapılacak pek çok şey var. Ancak bölgenin engebeli ve yüksek bir yer olduğunu bilerek ve dikkatli hareket etmelisiniz. İzin verilmeyen bölgelere girmekten kaçınmalısınız! 

Cehennem Deresi Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Cehennem Deresi Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunmaktadır. Kanyon, Artvin-Ardanuç karayolunun 25. kilometresindedir. Ardanuç ilçe merkezinin ise 7 kilometre kadar kuzeybatısındadır. Kanyona, özel araçla gidebilirsiniz. 

Kanyona zorlu hava koşullarında gidilmesi uygun değildir! Özellikle yağışlı ve karlı havalarda, bölgede yürümekte zorlanabilirsiniz! 

Adres: Artvin-Ardanuç kara yolunun 25'inci kilometresi. Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı

Artvin'de Gezilecek Yerler

Artvin'de Gezilecek Yerler

Cehennem Deresi Kanyonu'na gelmişken Artvin'in diğer eşsiz güzelliklerini de ziyaret etmeyi unutmayın: 

1.Şavşat Karagöl

2. Ortacalar Çifte Köprüler 

3. Artvin Atatürk Heykeli 

4. Bilbilan Yaylası

5. Borçka Karagöl

6. Artvin Kalesi

7. İşhan Kilisesi 

8. Tibeti Kilisesi

9. Arsiyan Yaylası ve Gölleri

10. Yıldızlı Göl / Beyazsu Yaylası

11. Ardanuç / Gevhernik Kalesi 

12. Tekkale Manastırı

13. Merkez Çarşı Cami

14. Yoldere Köyü Kemer Köprüsü 

15. Barhal Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

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