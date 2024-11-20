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Macera ve Huzurun Bir Arada Olduğu Kazankaya Kanyonu'na Yolculuk! Yozgat Kazankaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

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Macera ve Huzurun Bir Arada Olduğu Kazankaya Kanyonu'na Yolculuk! Yozgat Kazankaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.11.2024 - 23:56

Yozgat'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kazankaya Kanyonu, doğa ile tarihin birleştiği eşsiz lokasyonlardan biri. Bu eşsiz güzellikleri bir araya getiren Kazankaya Kanyonu, yıllardır ziyaretçilerine doğanın en saf haliyle buluşma fırsatı sunuyor. Tarihi Hititlere dayanan yerleşim kalıntılarının da bulunduğu Kazankaya Kanyonu'nun M.Ö.'ye dayanan izlerine birlikte göz atalım. Peki, Kazankaya Kanyonu'nun özellikleri nedir? Kazankaya Kanyonu kaç kilometre? Kazankaya Kanyonu'na nasıl gidilir? 

İşte, Kazankaya Kanyonu'nun tarihi...

Kazankaya Kanyonu'nun Özellikleri

Kazankaya Kanyonu'nun Özellikleri

Kazankaya Kanyonu, Yozgat ilinin Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlıyor. 10 kilometre uzunluğundaki Kanyon, Çorum'un İncesu köyünde son buluyor. 

Kuzeyinde Alan Dağları, batsında Malbelen Tepesi bulunun Kanyon'un içerisinden ise Yeşilırmak'ın bir kolu olan Çekerek Irmağı geçiyor. Yeşil ile mavinin bir araya geldiği Kazankaya Kanyonu'nun, kırmızı ve turuncu tonlarında kayalardan meydana gelen duvarlarından huzura açılan manzara konuklarını büyülüyor.

Kazankaya Kanyonu'nun Tarihi

Kazankaya Kanyonu'nun Tarihi

Pek çok kuş türü ve geniş bir yelpazedeki bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Kanyon'da bir de mağara bulunuyor. Mağara'da M.Ö. 2. yüzyıldan kalma tarihi surlar, Hititlere ait kalıntılar ve yerleşim izleri yer alıyor. 

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği bölgede hatıl oyuklar, duvar kalıntıları, merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele) kabartması ve Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalar üzerinde konumlanan kale görülmeye değer. Ayrıca bölgenin Güllük olarak adlandırılan mevkinde daha önce bir de Hitit Mezarlığı tespit edildi.

Kazankaya Kanyonu'nda Yapılacak Aktiviteler

Kazankaya Kanyonu'nda Yapılacak Aktiviteler

Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapmak isteyenler, kanyonun içindeki yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolunu takip edebilirler. Tarih ve doğanın bir araya geldiği bu eşsiz Kanyon'da ayrıca kampçılık ve fotoğrafçılık da yapabilirsiniz. Doğa ve kuş fotoğrafçılığı yapabileceğiniz Kazankaya'ya gelirken yürüyüş ayakkabıları kullanmayı tercih edin.

Kazankaya Kanyonu'na Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Kazankaya Kanyonu'na Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

Yozgat Kazankaya Kanyonu, Yozgat'ın en güzel kanyonlarından biridir. Kanyon'a gitmeden önce dikkat etmeniz gerekenler ise şu şekilde: 

  • Kanyona gitmek için en uygun zaman, ilkbahar ve sonbahardır. Yaz aylarında kanyon çok sıcak olabilir. Bu yüzden yaz aylarında Kazankaya'yı ziyaret edecekseniz, yanınıza güneş kremi ve şapka almayı da unutmayın. 

  • Kanyona gitmek için uygun kıyafetler giyinmelisiniz. Kanyonun içinde birçok kaya ve taş bulunmaktadır. Bu nedenle, ayağınıza uygun ayakkabılar giymelisiniz. Ayrıca, kanyonun içinde böcekler olabilir. Bu nedenle, böcek kovucu kullanabilirsiniz.

  • Kanyona giderken yanınızda su ve yiyecek götürmelisiniz. Zira, kanyonun içinde su kaynağı bulunmuyor.

  • Kanyonu ziyaret ederken, çevreye saygılı olmalısınız. Kanyonun içinde çöp atmamalısınız.

Kazankaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Kazankaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Yozgat'ın merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Kazankaya Kanyonu'na gitmek için Aydıncık'a giden toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. 

Özel araç ya da taksi ile gidecekseniz, 1 saat 20 dakika süren Yozgat, Aydıncık yolunu takip etmelisiniz. 

Adres: Aydıncık Kazankaya Köyü - Aydıncık / YOZGAT

Yozgat'ta Gezilecek Yerler

Yozgat'ta Gezilecek Yerler

Kazankaya Kanyonu'nu ziyaret eden doğa severlerin Yozgat'ta mutlaka görmesi gereken yerler ise şu şekilde: 

  • Çamlık Milli Parkı 

  • Sarıkaya Roma Hamamı

  • Yozgat Sarıkaya Kaplıcaları

  • Kerkenes Harabeleri

  • Tavium Antik Kenti 

  • Çeşka Yeraltı Şehri 

  • Gedikhasanlı Şakir Efendi Türbesi

  • Akdağmadeni Kilisesi

  • Karabıyık Köprüsü

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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