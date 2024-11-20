Macera ve Huzurun Bir Arada Olduğu Kazankaya Kanyonu'na Yolculuk! Yozgat Kazankaya Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Pek çok kuş türü ve geniş bir yelpazedeki bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Kanyon'da bir de mağara bulunuyor. Mağara'da M.Ö. 2. yüzyıldan kalma tarihi surlar, Hititlere ait kalıntılar ve yerleşim izleri yer alıyor.

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği bölgede hatıl oyuklar, duvar kalıntıları, merdiven basamakları, tanrıça Kybele (Kibele) kabartması ve Çekerek Irmağı'nın diğer yanındaki kayalar üzerinde konumlanan kale görülmeye değer. Ayrıca bölgenin Güllük olarak adlandırılan mevkinde daha önce bir de Hitit Mezarlığı tespit edildi.