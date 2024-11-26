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Şişe İçinde Göle Bırakılan Mektup Tam 26 Yıl Sonra Yeniden Sahibini Buldu

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Şişe İçinde Göle Bırakılan Mektup Tam 26 Yıl Sonra Yeniden Sahibini Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 15:26

Bir mektup yazıp şişe içine koymak, genellikle filmlerde denk geldiğimiz oldukça romantik bir eylem. Şişe içine mesaj koyup bu şişeyi denize bırakmak, tam 26 yıl önce bir ilkokul öğrencisinin ödeviydi. Makenzie Van Eyk adındaki kız öğrenci, ödevini yaptı ve bir mektup yazıp suya bıraktı.

O mektup, tam 26 yıl sonra ortaya çıktı. Bakın, o mektubu kim buldu!

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1998 yılında henüz bir ilkokul öğrencisi olan Makenzie Van Eyk, ödevi gereği bir mektup yazarak mektubunu şişenin içerisine koydu.

1998 yılında henüz bir ilkokul öğrencisi olan Makenzie Van Eyk, ödevi gereği bir mektup yazarak mektubunu şişenin içerisine koydu.

Sınıf arkadaşlarının hepsi de birer mektup yazıp mektupları şişelere koymuştu. Daha sonra şişeler, hep filmlerde gördüğümüz gibi yakınlardaki bir göle bırakıldı.

Makenzie Van Eyk'ın yazmış olduğu mektup, tam 26 yıl sonra kendisini buldu!

Makenzie Van Eyk'ın yazmış olduğu mektup, tam 26 yıl sonra kendisini buldu!

Makenzie, büyüdü, evlendi çocuk sahibi oldu. Fakat o mektuba neler yazdığını hiç unutmamıştı. Öyle ki aradan geçen 26 yılın ardından şişedeki mektup kendisine esrarengiz bir şekilde yeniden geldi.

26 yıl önce yazılan mektup, mektup sahibinin kızının okul arkadaşı tarafından bulundu.

26 yıl önce yazılan mektup, mektup sahibinin kızının okul arkadaşı tarafından bulundu.

Van Eyk, bir sabah kızının okulundan bir telefon almıştı. Kızının okulundaki durumuyla ilgili bir şeyler söyleneceğini düşünen anneye, 'Yıllar önce yazdığın bir mektubu bulduk. Bunu duymak isteyeceğini düşünüyoruz' dendi.

Küçük çocuk mektubu okula getirmiş, öğretmenleri ise mektubu sınıfta sesli bir şekilde okumuştu. Şansa bakın ki o öğrenciler arasında, mektubun sahibinin kızı da vardı.

Küçük çocuk mektubu okula getirmiş, öğretmenleri ise mektubu sınıfta sesli bir şekilde okumuştu. Şansa bakın ki o öğrenciler arasında, mektubun sahibinin kızı da vardı.

Oldukça esrarengiz bu olayın ardından St. Pierre okulu, asıl amacına ulaştı. Öğrencilerine 'plastik kirliliğinin' ne kadar ciddi sonuçları olduğunu göstermiş oldu!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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