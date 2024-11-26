Şişe İçinde Göle Bırakılan Mektup Tam 26 Yıl Sonra Yeniden Sahibini Buldu

Bir mektup yazıp şişe içine koymak, genellikle filmlerde denk geldiğimiz oldukça romantik bir eylem. Şişe içine mesaj koyup bu şişeyi denize bırakmak, tam 26 yıl önce bir ilkokul öğrencisinin ödeviydi. Makenzie Van Eyk adındaki kız öğrenci, ödevini yaptı ve bir mektup yazıp suya bıraktı.

O mektup, tam 26 yıl sonra ortaya çıktı. Bakın, o mektubu kim buldu!

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