"Mürekkep Yalamış" Deyiminin Gerçekten Mürekkep Yalamaktan Geldiğini Biliyor muydunuz?
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"Mürekkep Yalamış" Deyiminin Gerçekten Mürekkep Yalamaktan Geldiğini Biliyor muydunuz?
Kültürümüzde, dilimizde okumuş eğitimli kişileri anlatmak için farklı sözler var. Dirsek çürütmek, kitap kurdu olmak...Bunlardan en popüleri de hiç şüphesiz 'mürekkep yalamış' deyimi. Deyimlerin mecazi anlamlar taşıdığını, çıkış hikayelerinin de oldukça farklı olduğunu biliyoruz. Fakat mürekkep yalamak deyimi, aslında pek de mecazi değilmiş. Mürekkep yalamış deyiminin nereden geldiğini öğrenince, bu fikrimize hak vereceksiniz.
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Değerli dilimizde, okumuş, bilgili, entelektüel kimseleri anlatmak için kullanılan birbirinden farklı kelimeler var.
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Günümüzde mürekkep kullanmaktan oldukça uzaklaştık. Hatta kitap kullanımı bile bitiyor artık, yerini e-kitap okuyucular, tablet alıyor.
"Çok mürekkep yalamış" deyimi de aslında mürekkep kullanımından geliyor. Çünkü mürekkebi silmek için silgi değil, tükürük kullanılıyor!
Bazı üstadlar ise pamuk kullanmak yerine direkt yalayarak silerlermiş yanlış yazdıkları yeri.
Bir hattatın mürekkebi pamukla sildiği anlar;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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