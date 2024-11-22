"Mürekkep Yalamış" Deyiminin Gerçekten Mürekkep Yalamaktan Geldiğini Biliyor muydunuz?

Kültürümüzde, dilimizde okumuş eğitimli kişileri anlatmak için farklı sözler var. Dirsek çürütmek, kitap kurdu olmak...Bunlardan en popüleri de hiç şüphesiz 'mürekkep yalamış' deyimi. Deyimlerin mecazi anlamlar taşıdığını, çıkış hikayelerinin de oldukça farklı olduğunu biliyoruz. Fakat mürekkep yalamak deyimi, aslında pek de mecazi değilmiş. Mürekkep yalamış deyiminin nereden geldiğini öğrenince, bu fikrimize hak vereceksiniz.

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