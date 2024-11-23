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Kargo Firmalarının Korsanlara Bulduğu Çözüm: Zenginlere Özel 'Vahşi' Tur Düzenledikleri İddia Edildi

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Kargo Firmalarının Korsanlara Bulduğu Çözüm: Zenginlere Özel 'Vahşi' Tur Düzenledikleri İddia Edildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 17:42

Dünyanın dört bir yanında birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya sayesinde kolayca haberimizin olduğu bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Korsanların yalnızca filmlerde değil, gerçek hayatta da hala var olduğunu öğrendik. Ayrıca bazı kargo firmalarının, zenginlere özel tur düzenlediği iddia edildi. Şaşırtıcı iddialar arasında, tura katılan zenginlere silah verildiği ve korsanlara atışın serbest olduğu iddiası da vardı.

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Korsanların dizi ve filmlerde kaldığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Korsanların dizi ve filmlerde kaldığını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Sosyal medyada arkasına esrarengiz bir müzik konulan denizcilik videolarına denk geldiyseniz, korsanların hala var olduğunu görmüşsünüzdür. Özellikle açık denizlerdeki korsanlar, geçimlerini kargo gemileri sayesinde sağlıyor!

Korsanların hala var olduğuna şaşırdıysanız sıkı durun. Şimdi de senaryoları aratmayan bir iddia atıldı ortaya.

Korsanların hala var olduğuna şaşırdıysanız sıkı durun. Şimdi de senaryoları aratmayan bir iddia atıldı ortaya.

Kargo gemilerinin, zengin Batılılar için gemi turları düzenlediği söylendi. Yalnız bu gemi turları, herkesin katılabileceği cruise gemileri değil.

Batılı zenginlere bu gemi turlarında ayrıca uzun namlulu silahlar verildiği söylendi. Zenginler, gemileri soymaya gelen korsanlara ateş edebiliyor.

Batılı zenginlere bu gemi turlarında ayrıca uzun namlulu silahlar verildiği söylendi. Zenginler, gemileri soymaya gelen korsanlara ateş edebiliyor.

Ayrıca korsanları öldürmenin suç olmadığı iddia ediliyor.

Tüm bu iddialar, denizci bir arkadaşı olduğunu söyleyen kişi tarafından ortaya atıldı. Ayrıca bu iddiaları gösteren bir de video vardı;

Kimileri bu iddianın doğru olduğunu söyledi;

Kimileri bu iddianın doğru olduğunu söyledi;
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Kimisi de böyle bir olayın gerçek olamayacağını belirtti.

Kimisi de böyle bir olayın gerçek olamayacağını belirtti.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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