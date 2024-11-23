Kargo Firmalarının Korsanlara Bulduğu Çözüm: Zenginlere Özel 'Vahşi' Tur Düzenledikleri İddia Edildi

Dünyanın dört bir yanında birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medya sayesinde kolayca haberimizin olduğu bu olaylara bir yenisi daha eklendi. Korsanların yalnızca filmlerde değil, gerçek hayatta da hala var olduğunu öğrendik. Ayrıca bazı kargo firmalarının, zenginlere özel tur düzenlediği iddia edildi. Şaşırtıcı iddialar arasında, tura katılan zenginlere silah verildiği ve korsanlara atışın serbest olduğu iddiası da vardı.