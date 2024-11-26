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İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Birbirine Girdi: Dünyanın En Pahalı Kazası

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İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Birbirine Girdi: Dünyanın En Pahalı Kazası

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.11.2024 - 11:29

Dünyanın en pahalı araba kazası Avusturya'dan İsviçre'ye geçiş yolunda meydana geldi. Zincirleme araba kazasına sadece 499 tane üretilen Ferrari LeFerrari, bir McLaren, bir Bentley dahil oldu. Araçların toplam değerinin 7 milyon İsviçre Frankı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan kazanın sebebi tam olarak bilinmese de grubun bir yarış içerisinde olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Sözcü / Ali Gülen

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Avrupa'nın günlerdir konuştuğu bir kaza meydana geldi. Kaza, dünyanın en pahalı kazası olarak tarihe geçti.

Avrupa'nın günlerdir konuştuğu bir kaza meydana geldi. Kaza, dünyanın en pahalı kazası olarak tarihe geçti.

Avusturya’nın, İsviçre yakınındaki Pfunds dağ yolunda meydana gelen kazada toplam 4 araç birbirine girdi. Kazanın toplam hasarının ise 1.8 milyon İsviçre Frankı olduğu açıklandı.

Kazada en ağır hasarı alan dört otomobilden biri, dünyanın en lüks aracı oldu.

Kazada en ağır hasarı alan dört otomobilden biri, dünyanın en lüks aracı oldu.

Yalnızca 499 adet üretilen ve 963 beygir gücündeki Ferrari La Ferrari, kazada en ağır hasarı aldı. Kazaya, bir McLaren Elva, bir Ferrari La Ferrari, bir Ferrari 812 Superfast ve bir Bentley Continental GTC'nin karıştığı görüldü.

Kazaya, üçüncü sırada giden Ferrari 812 Superfast sürücüsünün sebep olduğu iddia ediliyor.

Kazaya, üçüncü sırada giden Ferrari 812 Superfast sürücüsünün sebep olduğu iddia ediliyor.

Güneşten gözü kamaşan sürücünün, önündeki Ferrari La Ferrari’ye çarptığı söyleniyor. 

Ferrari La Ferrari ise önündeki Bentley'e çarpıyor. Bentley de duramayıp önündeki Ferrari Superfast’a çarpıyor.

Olayda yaralanan olmadığı, ancak kazanın duyulmaması için çok çaba sarf edildiği söyleniyor.

Olayda yaralanan olmadığı, ancak kazanın duyulmaması için çok çaba sarf edildiği söyleniyor.

Ancak gelin görün ki kazanın fotoğrafı, sosyal medyaya çoktan düştü bile! Bu sayede gerekli takip mesafesinin korunmasının ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış oldu.

Arabaların toplam değerinin yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank'ı olduğunu belirtelim.

Arabaların toplam değerinin yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank'ı olduğunu belirtelim.

Bir İsviçre Frank'ı ise yaklaşık 40 Türk lirasına eşit.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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