İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Birbirine Girdi: Dünyanın En Pahalı Kazası
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İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Birbirine Girdi: Dünyanın En Pahalı Kazası
Dünyanın en pahalı araba kazası Avusturya'dan İsviçre'ye geçiş yolunda meydana geldi. Zincirleme araba kazasına sadece 499 tane üretilen Ferrari LeFerrari, bir McLaren, bir Bentley dahil oldu. Araçların toplam değerinin 7 milyon İsviçre Frankı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan kazanın sebebi tam olarak bilinmese de grubun bir yarış içerisinde olduğu iddia ediliyor.
Kaynak: Sözcü / Ali Gülen
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Avrupa'nın günlerdir konuştuğu bir kaza meydana geldi. Kaza, dünyanın en pahalı kazası olarak tarihe geçti.
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Kazada en ağır hasarı alan dört otomobilden biri, dünyanın en lüks aracı oldu.
Kazaya, üçüncü sırada giden Ferrari 812 Superfast sürücüsünün sebep olduğu iddia ediliyor.
Olayda yaralanan olmadığı, ancak kazanın duyulmaması için çok çaba sarf edildiği söyleniyor.
Arabaların toplam değerinin yaklaşık 7 milyon İsviçre Frank'ı olduğunu belirtelim.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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