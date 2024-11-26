İki Ferrari, Bir McLaren, Bir Bentley Birbirine Girdi: Dünyanın En Pahalı Kazası

Dünyanın en pahalı araba kazası Avusturya'dan İsviçre'ye geçiş yolunda meydana geldi. Zincirleme araba kazasına sadece 499 tane üretilen Ferrari LeFerrari, bir McLaren, bir Bentley dahil oldu. Araçların toplam değerinin 7 milyon İsviçre Frankı olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan kazanın sebebi tam olarak bilinmese de grubun bir yarış içerisinde olduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Sözcü / Ali Gülen