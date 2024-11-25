Bayiler Nasıl Oluyor da Liste Fiyatının Altına Otomobil Satışı Yapabiliyor? Gazeteci Emre Özpeynirci Açıkladı!
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Bayiler Nasıl Oluyor da Liste Fiyatının Altına Otomobil Satışı Yapabiliyor? Gazeteci Emre Özpeynirci Açıkladı!
Yeni bir sıfır otomobil almak istediğinizde bir satış bayisine gidersiniz. Orada liste fiyatlarını görebilir, dilediğiniz araca yakından bakabilirsiniz. Ancak bazı zamanlar oluyor ki bayiler liste fiyatının daha aşağısına satış yapabiliyor. Mutlaka rastlamışsınızdır. Peki ama bunun sebebi ne? Bayiler nasıl liste fiyatının altına otomobil satabiliyorlar? Otomobil piyasasında son derece tecrübeli olan Gazeteci Emre Özpeynirci örnekleriyle anlattı!
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Gazeteci Emre Özpeynirci, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla bayilerin liste fiyatının altına nasıl satış yapabildiğini anlattı👇
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Emre Özpeynirci'ye göre bunun bir numaralı sebebi Türkiye'deki matraha dayalı ÖTV sistemi. Nasıl mı? Gelin, detaylara birlikte bakalım.
Bir elektrikli otomobil düşünün ve bu otomobilin matrah fiyatı %10’luk ÖTV diliminin biraz üstünde olsun. Marka/distribütör istediği takdirde bu aracı ilk etapta %10’luk dilime sokup satabiliyor. Ancak en ufak kur artışında yeniden üst dilime çıkma riski olduğu için fiyatı baştan üst dilimde belirleyerek kararı bir nevi bayilere bırakmayı tercih ediyorlar.
Özpeynirci bu yöntemi açıklamak için Borusan'ın sattığı MINI Countryman örneğini veriyor. Zira bu aracın ilk olarak liste fiyatı 2.490,538 TL olarak açıklanmıştı. Ancak bayiler, matrah fiyattan marjlarını düşürerek bu aracı 1.9 milyon TL civarında bir fiyata satmıştı.
Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan elektrikli Peugeot 5008’de de benzer bir durum yaşandığını söyleyen Özpeynirci, bu defa aradaki fiyat farkının daha fazla olduğunu ve %40’lık ÖTV dilimine giren aracın liste fiyatının 2 milyon 750 bin TL olarak açıklandığını vurguladı.
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Özpeynirci'nin örneği üzerinden devam edecek olursak, aracın matrah fiyatının yaklaşık 1.6 milyon TL olduğunu düşündüğümüzde fiyatı 150 bin TL civarında aşağı çekerek %10’luk dilime sokmak mümkün oluyor. Bazı bayilerin bunu üstlenip aracı yaklaşık 2 milyon TL civarına sattığına dair duyumlar aldığını ifade eden Özpeynirci, bunu bayilerin mi üstlendiğini yoksa tüketicinin mi elden verdiğini bilmediğini söyledi.
Sonuç olarak ÖTV matrah sisteminin bu tip durumlara sebep olduğunu belirten Özpeynirci, ''Hep söylüyorum matrah sistemi, kurların sürekli artış eğiliminde olduğu ülkemizde gizli zam anlamına geliyor.'' diyerek sözlerini noktaladı.
İçten yanmalı araçlarda en düşük ÖTV dilimi %80 olduğu için bu değişikliğin artık olmadığını not düşen Emre Özpeynirci'nin bu paylaşımına sosyal medyadan yanıtlar gecikmedi.
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