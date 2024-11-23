Bir Gıdım İlerleyemiyoruz: Durma Noktasına Gelen İstanbul Trafiğinin Olası Sebepleri
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Bir Gıdım İlerleyemiyoruz: Durma Noktasına Gelen İstanbul Trafiğinin Olası Sebepleri
Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri İstanbul trafiği. Öyle bir yoğunluk var ki trafik neredeyse durma noktasına geldi. Milim milim ilerliyor, varacağımız yere ancak saatler sonra ulaşabiliyoruz. Mevcut tablo hiç iç açıcı değil. İstanbul'da yaşayan çoğu kişi de bu trafikten şikayetçi.
Peki ama İstanbul'da bu kadar trafik olmasının sebebi ne? Bizce bir değil, birden fazla sebebi var. Gelin, bu olası sebeplere birlikte bakalım!
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1. Kalabalık Nüfus
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2. Yetersiz Toplu Taşıma
3. İki Şeritlik Yolu Tek Şeride Düşürenler
4. Araç Sürerken Cep Telefonu Kullananlar
5. Ücretli Yollar
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6. Dörtlüleri Yakıp Yolun Ortasına Araç Bırakanlar
7. İkide Bir Durup Yolcu Alan Minibüsler
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