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Bir Gıdım İlerleyemiyoruz: Durma Noktasına Gelen İstanbul Trafiğinin Olası Sebepleri

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Bir Gıdım İlerleyemiyoruz: Durma Noktasına Gelen İstanbul Trafiğinin Olası Sebepleri

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 11:47

Son günlerde en çok tartışılan konulardan biri İstanbul trafiği. Öyle bir yoğunluk var ki trafik neredeyse durma noktasına geldi. Milim milim ilerliyor, varacağımız yere ancak saatler sonra ulaşabiliyoruz. Mevcut tablo hiç iç açıcı değil. İstanbul'da yaşayan çoğu kişi de bu trafikten şikayetçi.

Peki ama İstanbul'da bu kadar trafik olmasının sebebi ne? Bizce bir değil, birden fazla sebebi var. Gelin, bu olası sebeplere birlikte bakalım!

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1. Kalabalık Nüfus

1. Kalabalık Nüfus

İstanbul 16 milyona yakın nüfusuyla dev bir metropol. Bu kadar fazla insanın bir şehirde yaşaması da trafik gibi sorunları beraberinde getiriyor.

2. Yetersiz Toplu Taşıma

2. Yetersiz Toplu Taşıma

İstanbul'da toplu taşıma imkanı hala olması gereken seviyede değil. İnsanların tıkış tıkış dolduğu toplu taşıma araçlarına eşiyle, çocuğuyla binmek istemeyenler mecburen arabayla yola çıkıyor. Bu da trafiği daha fazla kilitliyor.

3. İki Şeritlik Yolu Tek Şeride Düşürenler

3. İki Şeritlik Yolu Tek Şeride Düşürenler

İstanbul'un en büyük problemlerinden biri de park yeri bulma sorunudur. Buna çözüm bulmak isteyen bazı araç sahipleri araçlarını iki şeritlik yola park edince, haliyle o yol tek şeride düşüyor. Bu da trafiğin sıkışmasına neden oluyor.

4. Araç Sürerken Cep Telefonu Kullananlar

4. Araç Sürerken Cep Telefonu Kullananlar

Evet, bu ne yazık ki günümüzde çok yaygın bir alışkanlık haline geldi. Telefon bağımlılığının artmasıyla birlikte bazı sürücüler araba kullanırken bile gözünü telefondan ayıramıyor. Bu kişiler haliyle daha yavaş gittiği için trafiği de olumsuz etkiliyor.

5. Ücretli Yollar

5. Ücretli Yollar

Çok güzel yollarımız ve köprülerimiz var. Ancak ücreti yüksek geldiği için birçok araç sahibi ücretsiz yoldan gitmeyi tercih ediyor. Haliyle bu tip yerler bomboş olurken, ücretsiz geçişin olduğu yollar daha fazla tıkanıyor.

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6. Dörtlüleri Yakıp Yolun Ortasına Araç Bırakanlar

6. Dörtlüleri Yakıp Yolun Ortasına Araç Bırakanlar

Yine sık karşılaştığımız problemlerden biri. Yolun ortasına aracını bırakıp giden sürücüler, mal taşıma araçları, kargolar vb. birçok araç sahibi var. Bunlar da trafiği olumsuz etkileyen faktörler arasında.

7. İkide Bir Durup Yolcu Alan Minibüsler

7. İkide Bir Durup Yolcu Alan Minibüsler

Oldukça can sıkıcı bir durum bu. Araba sürerken muhakkak karşılaşmışsınızdır. Bu minibüslerin asıl sıkıntısı ise yolcu alırken minibüsü sağa çekmemeleri. Bildiğin yolun ortasında durup arkadaki araçların geçişini engelliyorlar. Haliyle trafiğin oluşmasına ister istemez katkıda bulunuyorlar.

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Peki, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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