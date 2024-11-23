Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir? Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir? Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?
Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek için yeni bir uygulama devreye giriyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) olarak bilinen bu yeni uygulama 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Hem akaryakıt sektörünü hem de sürücüleri ilgilendiren bu yeni sistem için geri sayım başlamışken araştırmalar da hız kazandı.
Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Bu yeni sistem tam olarak kimleri ilgilendiriyor?
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nedir?
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kimleri İlgilendiriyor?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Ne Zaman Başlayacak?
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