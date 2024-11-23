Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir? Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?

Kayıt dışı eylemlerin en yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi hiç şüphesiz akaryakıt sektörüdür. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ise akaryakıt sektöründeki bu kayıt dışılığı önlemek adına uygulamaya konulacak yeni bir sistem olarak tanımlanabilir.

Bugüne kadarki taşıt tanıma sistemleri, petrol dağıtım şirketlerinin uygulamaları üzerinden çalışıyordu. Bunun sonucu olarak da plaka bilgisi, istasyonlardaki ödeme kayıt cihazlarına pompacılar tarafından bizzat giriliyordu.

Hal böyle olunca bireysel sürücüler, ödeme kayıt cihazı fişini almadığı zaman açığa çıkan kullanılmamış fişlere, farklı araçlara ait plakalar girerek aracın bağlı olduğu şirkete yakıt masrafı yazılmasına sebep olabiliyordu. İşte, UTTS ile buna benzer usulsüzlüklerin önüne geçilmesi planlanıyor.