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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir? Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir? Yeni Sistem Ne Zaman Başlayacak?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 18:18

Akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığı engellemek için yeni bir uygulama devreye giriyor. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) olarak bilinen bu yeni uygulama 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Hem akaryakıt sektörünü hem de sürücüleri ilgilendiren bu yeni sistem için geri sayım başlamışken araştırmalar da hız kazandı.

Peki, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi nedir? Bu yeni sistem tam olarak kimleri ilgilendiriyor?

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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nedir?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Nedir?

Kayıt dışı eylemlerin en yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi hiç şüphesiz akaryakıt sektörüdür. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ise akaryakıt sektöründeki bu kayıt dışılığı önlemek adına uygulamaya konulacak yeni bir sistem olarak tanımlanabilir.

Bugüne kadarki taşıt tanıma sistemleri, petrol dağıtım şirketlerinin uygulamaları üzerinden çalışıyordu. Bunun sonucu olarak da plaka bilgisi, istasyonlardaki ödeme kayıt cihazlarına pompacılar tarafından bizzat giriliyordu.

Hal böyle olunca bireysel sürücüler, ödeme kayıt cihazı fişini almadığı zaman açığa çıkan kullanılmamış fişlere, farklı araçlara ait plakalar girerek aracın bağlı olduğu şirkete yakıt masrafı yazılmasına sebep olabiliyordu. İşte, UTTS ile buna benzer usulsüzlüklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kimleri İlgilendiriyor?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kimleri İlgilendiriyor?

Birçok kişi, yeni yıldan itibaren tüm araçların bu sisteme dahil olarak taşıt tanıma birimi cihazı takmanın zorunlu olacağını düşünüyor. Fakat Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 1 Ocak 2025'ten itibaren aldığı yakıtı gider göstermek isteyen şirketleri ve 1 Temmuz 2025'ten itibaren sıfır kilometre araç satın alan kişileri ilgilendiriyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren satın aldığı akaryakıtı gider olarak göstermek isteyen şirketlerin, bu sisteme geçerek Taşıt Tanıma Birimi (TTB) adı verilen cihazı taktırmak durumunda olduğu belirtiliyor. Zira TTB'yi taktırmayan şirketler satın aldığı yakıtları gider olarak gösteremeyecek.

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Cihazı Ne Kadar?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) Cihazı Ne Kadar?

Taşıtların yakıt depo girişlerine takılan TTB cihazı, küçük küp şeklinde bir parça olarak tanımlanabilir. Fiyat konusuna gelecek olursak, UTTS 2024 yılı birim fiyat listesi Darphane tarafından 1.810 TL + KDV olarak açıklandı. Bu fiyata montaj hizmeti de dahilken 2025 yılı birim fiyat listesi henüz açıklanmadı.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine Nasıl Başvurulur?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemine Nasıl Başvurulur?

Yetkili montaj firmaları, akaryakıt dağıtım şirketleri ve taşıt sahiplerinin öncelikle utts.gov.tr adresini ziyaret etmesi gerekiyor. Bu sitede gerekli yönlendirmeleri takip ederek başvuru işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha sonra söz konusu internet sitesi üzerinden “UTTS Ana Kullanıcı Hesabı” açmanız ve süreci sistem üzerinden takip etmeniz gerekiyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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