Aracında Çizik Görmek İstemeyenler Buraya: Arabanızı Çiziklere Karşı Korumak İçin Başvurabileceğiniz Yöntemler
Aracında Çizik Görmek İstemeyenler Buraya: Arabanızı Çiziklere Karşı Korumak İçin Başvurabileceğiniz Yöntemler
Yeni bir araba aldınız ve çizilmesini istemiyorsunuz. Bu da en doğal hakkınız. Zira bizim ülkemizde araba fiyatları oldukça yüksek. Aracınızda gördüğünüz her çizik bu yüzden canınızı bir hayli sıkabilir. Akabinde bu tür çiziklere karşı arabanızı koruma altına almak için neler yapabileceğinizi araştırmaya başlayabilirsiniz.
Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız veya daha araba almadan bu konuyla ilgili araştırmalara başladıysanız, bu içeriğimiz size aradığınız sorunun cevabını verecek. Hazırsanız başlayalım!
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1. PPF kaplama yaptırabilirsiniz.
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2. Arabanızı fırçayla yıkamayın.
3. Arabanıza 360 derece kamera sistemi taktırabilirsiniz.
4. Park yeri seçiminde titiz olun.
5. Kuş pisliklerine dikkat edin.
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