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Aracında Çizik Görmek İstemeyenler Buraya: Arabanızı Çiziklere Karşı Korumak İçin Başvurabileceğiniz Yöntemler

Aracında Çizik Görmek İstemeyenler Buraya: Arabanızı Çiziklere Karşı Korumak İçin Başvurabileceğiniz Yöntemler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 10:47

Yeni bir araba aldınız ve çizilmesini istemiyorsunuz. Bu da en doğal hakkınız. Zira bizim ülkemizde araba fiyatları oldukça yüksek. Aracınızda gördüğünüz her çizik bu yüzden canınızı bir hayli sıkabilir. Akabinde bu tür çiziklere karşı arabanızı koruma altına almak için neler yapabileceğinizi araştırmaya başlayabilirsiniz.

Eğer siz de böyle bir şey yaşadıysanız veya daha araba almadan bu konuyla ilgili araştırmalara başladıysanız, bu içeriğimiz size aradığınız sorunun cevabını verecek. Hazırsanız başlayalım!

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1. PPF kaplama yaptırabilirsiniz.

1. PPF kaplama yaptırabilirsiniz.

PPF kaplama arabanızı derin olmayan çiziklere, kuş pisliklerine ve çeşitli çevresel faktörlere karşı koruyabilir. Ancak kaliteli bir PPF uygulaması oldukça pahalı olabilir ve piyasada merdiven altı yerlerde yapılan uygulama aracınıza zarar verebilir. O yüzden dikkatli olun.

2. Arabanızı fırçayla yıkamayın.

2. Arabanızı fırçayla yıkamayın.

Fırçayla yıkadığınız takdirde arabanızı çizmeniz son derece olası. Fırça yerine mikrofiber sünger veya yıkama eldivenleri kullanabilirsiniz. Ayrıca çift kova tekniğiyle yıkama yapmanızı da tavsiye edebiliriz.

3. Arabanıza 360 derece kamera sistemi taktırabilirsiniz.

3. Arabanıza 360 derece kamera sistemi taktırabilirsiniz.

Arabanız sadece çevresel etkenlerden dolayı çizilmez. Park esnasında bir duvara, kaldırıma veya başka bir araca sürtmeniz mümkün. Özellikle de acemi şoförseniz... İşte, bu noktada 360 derece kameralar yardımınıza koşabilir.

Bu tip kameralar, aracınızın her bölgesini göstererek park esnasında size oldukça yardım oluyor. Eğer araba park ederken bir yerlere sürtmekten çekiniyorsanız, aracınıza böyle bir kamera sistemi taktırmayı düşünebilirsiniz.

4. Park yeri seçiminde titiz olun.

4. Park yeri seçiminde titiz olun.

İstanbul'da yaşayanlar için boş park yeri bulmak çok zor, bunu biliyoruz. Ancak siz yine de park yeri bulacağım diye arabanızı sürekli araç trafiğinin olduğu daracık bir sokağa park etmemeye çalışın. Unutmayın, siz aracınızı ne kadar korusanız da biri gelip arabanıza sürtebilir. 

Yahut bir AVM otoparkına gittiğinizi varsayalım. Orada bildiğiniz gibi arabalar yan yana park edilebiliyor. Bazı kişiler araç kapısını açarken sizin kapınızı çizebiliyorlar. Dolayısıyla park yeri ararken bu tür ihtimalleri düşünerek hareket etmenizde fayda var.

5. Kuş pisliklerine dikkat edin.

5. Kuş pisliklerine dikkat edin.

Kuşlar her ne kadar çok sevimli canlılar olsa da kuş pisliği araba sahipleri için en büyük problemlerden biri. Siz de bu konudan muzdaripseniz, arabanıza gelen kuş pisliğini mümkünse kurumasına izin vermeden temizleyin. 

Bu pislikler kuruduğu takdirde, asidik yapısından ötürü aracın boyasına zarar verebiliyor. Siz de inatlaşıp ıslak mendille kuruyan kuş pisliğini çıkarmaya çalışırken aracınızı çizebiliyorsunuz. Bu yüzden kurumuş kuş pisliğini temizlemek için direkt ıslak mendille müdahale etmeyin!

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