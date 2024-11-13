SUV Otomobillerin Türkiye'de Çok Tercih Edilmesinin Haklı Sebepleri

Dışarıya çıktığınızda etrafınıza bir bakın. SUV otomobillerin sayısının geçtiğimiz döneme kıyasla giderek arttığını göreceksiniz. Özellikle de son 5 yıla baktığımızda Türkiye'de bir SUV çılgınlığının olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kişi yeni araba alırken SUV tipi otomobillere yönelirken, markalar da bu talebi daha iyi karşılayabilmek adına yeni SUV modelleri üretmeye devam ediyor.

Peki, Türkiye'de SUV otomobiller neden bu kadar çok satılıyor? İşte sebepleri...