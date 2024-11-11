Otomobil Alırken Siyah Renk mi Yoksa Beyaz Renk mi Tercih Etmelisiniz?
Otomobil Alırken Siyah Renk mi Yoksa Beyaz Renk mi Tercih Etmelisiniz?
Otomobil alırken en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri de araç rengi. Birçok kişi bu noktada ikileme düşebiliyor. ''Siyah araba mı almalıyım yoksa beyaz araba mı almalıyım?'' sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Eğer siz de bu ikileme düştüyseniz ve mantıklı sebepler arıyorsanız bu içeriğimiz tam size göre!
İki rengin birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlarına değineceğiz. Hazırsanız başlayalım!
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Türkiye'de hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarında beyaz renkli arabalar daha çok tercih ediliyor. Bunun bazı haklı sebepleri var.
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Öncelikle, beyaz renkli arabalarda kılcal çizikler aşırı belli olmazken, siyah renkli arabalarda çizikler çok daha belirgin bir şekilde göze çarpıyor.
Siyah renkli arabalar, yıkandığı zaman inanılmaz asil duruyor. Bu konuda birçok kişi hemfikir olacaktır. Ancak iki gün yıkamadığınız zaman araç çok kirliymiş gibi görünür. Bu yüzden siyah arabaları daha sık yıkamanız ve sürekli temiz tutmanız gerekir. Beyaz arabalar ise kiri daha az göstereceği için bu konuda başınızı daha az ağrıtır.
Peki, bu beyaz arabaların hiç mi dezavantajı yok? Aslında var. Mesela, sıradan olmayı örnek olarak verebiliriz buna. Zira etrafta bir sürü beyaz araba var. ''Bu ne yahu, buzdolabı gibi araba çok sıkıcı'', ''Filo arabasına benziyor'' gibi yorumlarla karşılaşabilirsiniz. Elbette bu da aracınızın markasına ve modeline göre değişecek subjektif yorumlardır.
Öte yandan bazı araştırmalar, trafikte beyaz ve gri renkli arabaların daha kolay göze çarptığını ve bu yüzden siyah arabaların bu renkteki arabalara kıyasla kazaya daha yatkın olabileceğini söylüyor.
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Beyaz ve gri renkli arabalar, güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıttığı için koyu renkli arabalara oranla daha avantajlı oluyor. Siyah ve benzeri koyu renklerde ise bu durum tam tersi şekilde dezavantaj yaratıyor.
Yukarıda sıraladığımız faktörlerden ötürü beyaz renkli arabaların ülkemizde daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. İkinci el piyasasında beyaz arabaları satmanız da diğer renklere kıyasla daha kolay oluyor. Bu bile başlı başına bir tercih sebebi sayılsa da herkesin zevki farklıdır. Kimisi beyazı, kimisi siyahı tercih eder. Bize de tercihlere saygı duymak düşer.
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