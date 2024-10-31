Eylül Ayında İkinci El Otomobil Piyasasının En Çok Tercih Edilen Markaları Belli Oldu: Volkswagen Zirvede!
Eylül Ayında İkinci El Otomobil Piyasasının En Çok Tercih Edilen Markaları Belli Oldu: Volkswagen Zirvede!
Anadolu Ajansı (AA), Indicata'nın ikinci el otomobiller için sunduğu online pazar raporundan bir derleme yaptı. Bu çalışmaya göre, ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilen otomobil markaları sıralamasında Volkswagen zirvede yer aldı.
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Geçtiğimiz ay online mecralarda 357 bin 56 adet kurumsal ilan yayımlandı. İlan sayısı geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 6 oranında düşüş gösterirken, ağustos ayına göre ise yüzde 1 oranında artış gösterdi.
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Yayımlanan ilanlar arasından 173 bin 678 adet aracın satışı gerçekleşti. Satış sayısında ağustos ayına göre yüzde 4 oranında düşüş gözlemlenirken, Eylül 2023'e göre ise yüzde 23'lük artış yaşandı.
Binek ve hafif ticari araçlarda Volkswagen, 22 bin 241 satış adediyle ikinci el otomobil piyasasında geçtiğimiz ayın en çok tercih edilen otomotiv markası oldu.
Alman otomotiv devi, ocak ayı hariç 2024 yılının son 8 ayında ikinci el araç piyasasında en çok tercih edilen marka olma başarısı gösterdi.
Volkswagen'i ise 20 bin 674 satış adediyle Renault ve 19 bin 749 satışla Fiat takip etti.
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İkinci el otomobil piyasasında satış adetlerine göre diğer markalar şu şekilde sıralandı👇
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