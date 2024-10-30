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Otonom Araçlar Zifiri Karanlıkta Bile Çevrelerini Nasıl Görebiliyor?

Otonom Araçlar Zifiri Karanlıkta Bile Çevrelerini Nasıl Görebiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 14:20

Otonom araçlar kabul edelim ki çoğu kişiden daha iyi sürüyor. Özellikle son yıllarda artan bu teknoloji, yola aniden bir engel çıkmasıyla gösterdiği refleksle zaman zaman sosyal medyada önümüze düşüyor. Sahiden, bu araçlar nasıl böylesine iyi görüyor?

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Otonom araçların “gözleri” aslında LiDAR adı verilen bir lazer sistemi. LiDAR, radar teknolojisine benzer şekilde çalışır ancak burada radyo dalgaları yerine görünmez, dar bir lazer ışığı kullanılır.

Otonom araçların “gözleri” aslında LiDAR adı verilen bir lazer sistemi. LiDAR, radar teknolojisine benzer şekilde çalışır ancak burada radyo dalgaları yerine görünmez, dar bir lazer ışığı kullanılır.

Radar uçakların yerini bulmak için radyo veya mikrodalgaları kullanır fakat bu geniş dalga boyları, küçük detayları görme yeteneğinden yoksundur.

Radar uçakların yerini bulmak için radyo veya mikrodalgaları kullanır fakat bu geniş dalga boyları, küçük detayları görme yeteneğinden yoksundur.

LiDAR ise çok daha yüksek çözünürlük sunarak karşıdan gelen bir yayanın gömleğindeki düğmeyi bile algılayabilir. Bu lazer süper kısa ışık darbeleri yayarak, objelerin detaylı profillerini oluşturur.

LiDAR ise çok daha yüksek çözünürlük sunarak karşıdan gelen bir yayanın gömleğindeki düğmeyi bile algılayabilir. Bu lazer süper kısa ışık darbeleri yayarak, objelerin detaylı profillerini oluşturur.

LiDAR sistemleri genellikle dönen mekanizmalarla çalışırken entegre fotonikler bu sistemi küçültüp otomobillerin farlarına kadar entegre etmeyi sağlıyor.

LiDAR sistemleri genellikle dönen mekanizmalarla çalışırken entegre fotonikler bu sistemi küçültüp otomobillerin farlarına kadar entegre etmeyi sağlıyor.

Bu teknoloji, ışık darbelerini hızlıca yaymak için internet veri iletiminde kullanılan Mach-Zehnder modülatöründen faydalanıyor.

Bu teknoloji, ışık darbelerini hızlıca yaymak için internet veri iletiminde kullanılan Mach-Zehnder modülatöründen faydalanıyor.
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Modülatör, ışığı farklı kollardan geçirerek dalgaların çakışmasını sağlar. Işığı keserek ışık darbeleri oluşturur.

Modülatör, ışığı farklı kollardan geçirerek dalgaların çakışmasını sağlar. Işığı keserek ışık darbeleri oluşturur.

Her bir darbe 100 pikosaniye kadar kısa sürer, böylelikle derinlik çözünürlüğü bir milimetre seviyesine çıkar. Yani insan gözünün görebileceğinden 100 kat daha hassas!

Her bir darbe 100 pikosaniye kadar kısa sürer, böylelikle derinlik çözünürlüğü bir milimetre seviyesine çıkar. Yani insan gözünün görebileceğinden 100 kat daha hassas!

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