Otonom Araçlar Zifiri Karanlıkta Bile Çevrelerini Nasıl Görebiliyor?

Otonom araçlar kabul edelim ki çoğu kişiden daha iyi sürüyor. Özellikle son yıllarda artan bu teknoloji, yola aniden bir engel çıkmasıyla gösterdiği refleksle zaman zaman sosyal medyada önümüze düşüyor. Sahiden, bu araçlar nasıl böylesine iyi görüyor?

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