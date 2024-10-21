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Türkiye'de Elektrikli Otomobillere Neden Mesafeli Yaklaşılıyor?

Türkiye'de Elektrikli Otomobillere Neden Mesafeli Yaklaşılıyor?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
21.10.2024 - 17:44

Elektrikli otomobiller piyasaya çıktığından bu yana hem ülkemizde hem de dünyada tartışmalar devam ediyor. Bazıları değişime ayak uydurup içten yanmalı motorları terk ederken, bazıları bu düşünceye karşı çıkıp elektrikli araçlardan uzak duruyor. 

Genel kanıya bakacak olursak, Türkiye'de elektrikli otomobillere karşı bazı ön yargıların olduğunu söylemek mümkün. Peki, bizim ülkemizde elektrikli otomobillere neden mesafeli yaklaşılıyor? Gelin, bunun olası sebeplerini sıralayalım.

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1. İkinci El Değeri

1. İkinci El Değeri

Elektrikli otomobiller, zayıflayan batarya performansından ötürü ikinci elde büyük değer kaybediyor. Bizim ülkemizde çoğu insan arabayı sonradan satmak üzere aldığı için, doğal olarak ikinci elde fazla değer kaybeden araçlara yanaşmaktan korkuluyor.

2. Şarj İstasyonları

2. Şarj İstasyonları

Şarj istasyonları ülkemizde oldukça yaygın hale gelmeye başladı ancak insanların bu algısını kırmak kolay değil. Hala birçok kişi, yeterince şarj istasyonu olmadığını düşünüyor ve bu yüzden çok daha kısa sürede yakıt yüklemesi yapabileceği içten yanmalı motorlara daha yakın hissediyor.

3. Usta ve Parça Konusu

3. Usta ve Parça Konusu

Bizim ülkemizde araba almadan önce, ''Bunun ustası ve parçası acaba her yerde bulunur mu?'' sorusu çok sorulur. Hatta bu durum, direkt olarak bir alım kriteridir. Ustası pek bulunmayan, parçası da pek olmayan arabalardan genel olarak uzak durulur. 

Elektrikli otomobiller de bizim ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bir teknoloji olduğu için her yerde ustasını bulmak kolay olmayabiliyor. Aynı endişe yedek parçalar için de geçerli olduğundan elektrikli otomobillere karşı bir ön yargı oluşabiliyor.

4. Batarya Performansı

4. Batarya Performansı

Maalesef bu üzücü bir gerçek. Tıpkı telefon ve dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi, elektrikli araçlarda da zamanla batarya performansı düşmeye başlıyor. Eskisi gibi verim alınamadığı için bir süre sonra bazı şeyleri şeyi kısmak gerekebiliyor. 

Ayrıca bataryayı değiştirme ücretlerinin göz korkutucu seviyede olması da elektrikli otomobillere mesafeli yaklaşılma sebeplerinden bir tanesi!

5. Menzil

5. Menzil

İlk çıkan elektrikli araçlar genelde daha düşük menzil imkanı sunuyordu. Daha sonra çıkan modeller ise bunu geliştirmeye başladı. Hal böyle olunca, bu defa düşük menzilli otomobiller epey gözden düştü ve onları ikinci el piyasasında elden çıkarmak zorlaştı. 

Bunu gören insanlar da haliyle bu teknolojinin biraz daha gelişmesi için bekleme kararı aldı. İkinci el değeri bu noktada en önemli kriterken, yukarıda saydığımız faktörlerden ötürü bizim ülkemizde genel olarak ''Elektrikli otomobil şu an alınmaz!'' algısı mevcut. 

Bakalım, gelecek bize neler gösterecek?

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