Türkiye'de Elektrikli Otomobillere Neden Mesafeli Yaklaşılıyor?

Elektrikli otomobiller piyasaya çıktığından bu yana hem ülkemizde hem de dünyada tartışmalar devam ediyor. Bazıları değişime ayak uydurup içten yanmalı motorları terk ederken, bazıları bu düşünceye karşı çıkıp elektrikli araçlardan uzak duruyor.

Genel kanıya bakacak olursak, Türkiye'de elektrikli otomobillere karşı bazı ön yargıların olduğunu söylemek mümkün. Peki, bizim ülkemizde elektrikli otomobillere neden mesafeli yaklaşılıyor? Gelin, bunun olası sebeplerini sıralayalım.