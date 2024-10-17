Vergi Uzmanı Açıkladı, Otomobil Satışlarından Alınan Yüksek ÖTV Oranı Tepkilere Yol Açtı!

Otomobil alırken fiyatları arşa çıkaran faktörlerden bir tanesi de hiç şühpesiz ÖTV. Araba almak isteyen hemen hemen herkesin tepki gösterdiği yüksek ÖTV oranları ise zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün bugün attığı bir tweet ise son 22 yılda gelinen noktayı ortaya koyarken, atılan tweet'e birçok yorum geldi.