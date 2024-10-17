Vergi Uzmanı Açıkladı, Otomobil Satışlarından Alınan Yüksek ÖTV Oranı Tepkilere Yol Açtı!
Vergi Uzmanı Açıkladı, Otomobil Satışlarından Alınan Yüksek ÖTV Oranı Tepkilere Yol Açtı!
Otomobil alırken fiyatları arşa çıkaran faktörlerden bir tanesi de hiç şühpesiz ÖTV. Araba almak isteyen hemen hemen herkesin tepki gösterdiği yüksek ÖTV oranları ise zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün bugün attığı bir tweet ise son 22 yılda gelinen noktayı ortaya koyarken, atılan tweet'e birçok yorum geldi.
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Otomobil satışlarında alınan ÖTV miktarı ciddi bir seviyeye gelmiş durumda. Bu da araç alma hayali kuran insanların önünde büyük bir engel teşkil ediyor.
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün bu konuyla ilgili attığı tweet, yüksek ÖTV oranını bir kez daha gündeme getirdi.
Bingöl, 2002 yılında otomobil satışında uygulanan en yüksek ÖTV oranının %50 olduğunu ve bu oranın bugünlerde %220'ye çıktığını söyledi.
Sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi👇
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