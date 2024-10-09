Otomobil Sahipleri de Merak Ediyor: Firmalar, Sedan Otomobillerin Arka Camına Neden Silecek Koymuyor?
Otomobil Sahipleri de Merak Ediyor: Firmalar, Sedan Otomobillerin Arka Camına Neden Silecek Koymuyor?
Eğer bir otomobil almayı düşünüyorsanız, karşınıza sedan, hatchback ve SUV gibi birçok seçenek çıkar. Bu otomobil tipleri bazı noktalarda birbirinden ayrışırken, sedan otomobil almayı düşünen çoğu kişinin aklında bir soru işareti belirir: Hatchback ve SUV tipi otomobillerde arka cam sileceği bulunurken neden sedan arabalarda bu yok?
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Sedan otomobillerde arka cam sileceğinin olmaması ilk bakışta bir eksiklik gibi görünebilir. Ancak firmalar bunu mantıklı bir zemine oturttuğu için endişe etmenize gerek yok.
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Evet, sedan otomobillerin arka camında genellikle silecek bulunmuyor. Çünkü sedan araçların aerodinamik yapısı gereği buna ihtiyaç duyulmuyor.
Sedanların arka camları, diğer araçlara göre daha eğimlidir. Bu eğim sayesinde hava akımı, sürüş sırasında camın üzerinden geçerek suyu ve kiri uzaklaştırır. Bu doğal bir temizlik etkisi sağlayacağından ekstra bir sileceğe gerek yoktur.
Hatchback ve SUV gibi daha dik arka camlara sahip araç tiplerinde ise bu doğal temizlenme etkisi olmadığı için arka cam sileceği olmazsa olmazdır.
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