Otomobil Sahipleri de Merak Ediyor: Firmalar, Sedan Otomobillerin Arka Camına Neden Silecek Koymuyor?

Eğer bir otomobil almayı düşünüyorsanız, karşınıza sedan, hatchback ve SUV gibi birçok seçenek çıkar. Bu otomobil tipleri bazı noktalarda birbirinden ayrışırken, sedan otomobil almayı düşünen çoğu kişinin aklında bir soru işareti belirir: Hatchback ve SUV tipi otomobillerde arka cam sileceği bulunurken neden sedan arabalarda bu yok?