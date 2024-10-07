Jant Değiştirmeyi Düşünenler Dikkat: Arabanıza Jant Seçerken Verdiğiniz Kararlar Neleri Etkiliyor?
Jant Değiştirmeyi Düşünenler Dikkat: Arabanıza Jant Seçerken Verdiğiniz Kararlar Neleri Etkiliyor?
Birçok kişi, arabasını modifiye etmekten büyük keyif alıyor. Modifiye deyince de akla ilk olarak jant geliyor. Çünkü jantlar, aracın dış görünüşünü bariz şekilde etkiliyor. Peki, jant seçerken verdiğiniz kararların yakıt tüketimi başta olmak üzere araçla ilgili birçok konuyu etkilediğini biliyor musunuz?
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Uzmanlar, arabanızın orijinal jantlarıyla devam etmenizi öneriyor. Çünkü arabayı tasarlayan uzman ekip, motor özellikleri ve süspansiyon gibi birden fazla faktörü göz önünde bulundurarak otomobilinize en uygun jantı seçiyor.
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Bazı araç sahipleri bunu göz ardı ederek, kendilerine hoş gelen bir jant taktırmak için yola koyuluyor. Ancak bunun birtakım eksileri oluyor.
Eğer orijinalinden daha büyük çapta bir jant kullanırsanız, hem yakıt tüketimi hem de güvenlik ve sürüş konforu açısından birçok dezavantaj yaşayabilirsiniz.
Öncelikle, orijinalinden daha büyük boyutta bir jant kullanıldığında lastikler olumsuz etkilenir. Lastiklerin yanak kalınlığı azaldığı için jantlar da darbeye ve çizilmeye karşı daha savunmasız hale gelir. Bu da çok ciddi bir güvenlik riskidir.
Ayrıca jantla beraber lastikler de genişleyeceği için arabanın direksiyonu ağırlaşır. Manevra yapma çapı artar ve arabanın debriyaj sistemi olumsuz etkilenir. Harcanan yakıt miktarı da artış gösterir. Kısacası büyük jant, aynı zamanda daha fazla yakıt harcanması anlamına gelir.
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Farkı anlayabilmeniz için şuraya 16 inç, 17 inç ve 18 inç olmak üzere 3 jant modelini ekliyoruz. Görüntü olarak 18 inç daha cazip gelse de, 16 inç janta göre konfordan ciddi derecede feragat etmeniz gerekiyor.
Bu arada, sırf daha az yakıt tüketmek için güçlü motora sahip bir arabada çok hafif jantlar kullanırsanız, araç savrulabilir ve kaza yapabilirsiniz. Bu yüzden jant seçerken, motor gücü ve ağırlık başta olmak üzere birçok faktöre dikkat etmelisiniz.
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