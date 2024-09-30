Yine Çıktılar Karşımıza: Trafikte En Çok Karşılaştığımız 8 Sürücü Tipi

Trafikte her türlü kavga fırsatını kollar bu vatandaşlar. Trafik biraz sıkıştığında kornaya asılırlar, hoşlarına gitmeyen her harekette camı açıp size küfürler ederler veya en ufak bir sıkıntıda arabadan levye çıkarıp üzerinize yürüyebilirler.

Yanınızda eşinizin veya çocuğunuzun olması da önemli değildir onlar için. Siz yine de dikkat edin, aman trafikte asla kavga etmeyin. Bir daha ömrünüz boyunca görmeyeceğiniz biri için kendinizi tehlikeye atmayın.