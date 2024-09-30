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Yine Çıktılar Karşımıza: Trafikte En Çok Karşılaştığımız 8 Sürücü Tipi

Yine Çıktılar Karşımıza: Trafikte En Çok Karşılaştığımız 8 Sürücü Tipi

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
30.09.2024 - 11:22

Trafiğe çıktığımızda her gün farklı bir olay yaşayabilir, birbirinden değişik sürücülerle karşılaşabiliriz. Ancak bazıları var ki, yazımızı okumaya başladığınızda ''Burada da çıktılar karşımıza!'' demeniz muhtemel. Zira bu tip sürücüler her yerdeler. İşte, trafikte en çok karşımıza çıkan birbirinden farklı sürücü tipleri...

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1. Makas Atanlar

1. Makas Atanlar

Maalesef hep aramızdalar! Trafikte her an karşınıza çıkıp sizin veya başka bir sürücünün canına kast edebilirler.

2. Otobanı Yarış Pisti Sananlar

2. Otobanı Yarış Pisti Sananlar

Eğer altınızda performanslı bir araba varsa, bu tiplerin radarına girersiniz. Önce arabalarıyla size yanaşırlar; daha sonra ''Yarışalım mı?'' diye sorarlar. Hatta bazıları var ki, sizin haberiniz yokken onlar sizinle yarışa girmiş bile olabilirler. Gerçekten çok ilginçler.

3. Kural Tanımayanlar

3. Kural Tanımayanlar

Aramızda hala kırmızı ışıkta geçen, emniyet şeridini gereksiz yere işgal eden, ambulansa yol vermeyen, yaya geçitlerinde durmayan, hız ihlali yapan ve daha nice kurala uymayan bir sürü trafik canavarı var. Bunları gördüğünüzde sinirlenmenizden daha doğal ne olabilir?

4. Sinyal Vermeyenler

4. Sinyal Vermeyenler

Trafikte en çok karşılaştığımız sürücü tipleri listesi yapıyorsak, sinyal vermeyenleri bu listeye dahil etmemek olmazdı. Kambersiz düğün olmaz ne de olsa...

5. Ehliyetini Yeni Almış Acemi Sürücüler

5. Ehliyetini Yeni Almış Acemi Sürücüler

Trafikte ne yazık ki biraz yavaş giden arabayı görünce arkadan uzun uzun kornaya basanlar oluyor. Fakat burada yavaş giden sürücü ehliyetini yeni almış acemi bir şoför olabilir. 

Kornaya basmanız onları daha da panikleterek kazaya sebep olabilir. O yüzden ön yargıyla yaklaşmadan evvel empati yapmakta ve acemi sürücülere elimizden geldiğince yardımcı olmakta fayda var. Sonuçta biz de bir zamanlar acemiydik...

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6. Sürekli Gergin ve Kavgacı Tipler

6. Sürekli Gergin ve Kavgacı Tipler
www.birgun.net

Trafikte her türlü kavga fırsatını kollar bu vatandaşlar. Trafik biraz sıkıştığında kornaya asılırlar, hoşlarına gitmeyen her harekette camı açıp size küfürler ederler veya en ufak bir sıkıntıda arabadan levye çıkarıp üzerinize yürüyebilirler. 

Yanınızda eşinizin veya çocuğunuzun olması da önemli değildir onlar için. Siz yine de dikkat edin, aman trafikte asla kavga etmeyin. Bir daha ömrünüz boyunca görmeyeceğiniz biri için kendinizi tehlikeye atmayın.

7. Son Ses Müzik Dinleyip Çevreyi Rahatsız Edenler

7. Son Ses Müzik Dinleyip Çevreyi Rahatsız Edenler

Durduramıyoruz efendim... Son ses açmadan rahat etmiyorlar. İlla dinledikleri müziği diğer insanlara da dinletecekler. Başka türlü araba sürmenin tadını çıkaramıyorlar!

8. Elinden Telefonu Düşürmeyenler

8. Elinden Telefonu Düşürmeyenler
www.bryanmusgrave.com

Araba sürerken telefonla mesajlaşan, konuşan ve hatta telefonuyla video izleyenler var! Bunlara bolca rastlamanız muhtemel çünkü her yerdeler. Ne yazık ki giderek yaygınlaşan bu durum trafikteki herkesi tehlikeye atmaya devam ediyor. Bu sebeple, araba sürerken telefon kullanan herkesin bu zararlı alışkanlıktan vazgeçmesi gerekiyor.

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ömer

Canı sıkılıp birden bire sinyal vermeden sol şeride geçme kararı alıp anında kafasına göre geçen oRRR şey sürücü

WantonNovelSMYRNA

E hani listede makyaj yapan ablalaırımız? Atlamışsın, çoook ayııııpp...!!!