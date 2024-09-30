Yine Çıktılar Karşımıza: Trafikte En Çok Karşılaştığımız 8 Sürücü Tipi
Yine Çıktılar Karşımıza: Trafikte En Çok Karşılaştığımız 8 Sürücü Tipi
Trafiğe çıktığımızda her gün farklı bir olay yaşayabilir, birbirinden değişik sürücülerle karşılaşabiliriz. Ancak bazıları var ki, yazımızı okumaya başladığınızda ''Burada da çıktılar karşımıza!'' demeniz muhtemel. Zira bu tip sürücüler her yerdeler. İşte, trafikte en çok karşımıza çıkan birbirinden farklı sürücü tipleri...
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1. Makas Atanlar
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2. Otobanı Yarış Pisti Sananlar
3. Kural Tanımayanlar
4. Sinyal Vermeyenler
5. Ehliyetini Yeni Almış Acemi Sürücüler
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6. Sürekli Gergin ve Kavgacı Tipler
7. Son Ses Müzik Dinleyip Çevreyi Rahatsız Edenler
8. Elinden Telefonu Düşürmeyenler
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Canı sıkılıp birden bire sinyal vermeden sol şeride geçme kararı alıp anında kafasına göre geçen oRRR şey sürücü
E hani listede makyaj yapan ablalaırımız? Atlamışsın, çoook ayııııpp...!!!