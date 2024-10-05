Aynı Model Otomobilin Coupe Versiyonu Neden Sedana Göre Daha Yüksek Fiyat Etiketiyle Sunulur?

Coupe ve sedan, otomobil jargonunda sıkça duyduğumuz iki farklı gövde tipi. Coupe, basit bir tanımla anlatacak olursak tek kapılı otomobillere deniyor. Peki, aynı model aracın coupe versiyonunun neden sedan olana göre daha pahalı olduğunu biliyor muydunuz?