Aynı Model Otomobilin Coupe Versiyonu Neden Sedana Göre Daha Yüksek Fiyat Etiketiyle Sunulur?
Aynı Model Otomobilin Coupe Versiyonu Neden Sedana Göre Daha Yüksek Fiyat Etiketiyle Sunulur?
Coupe ve sedan, otomobil jargonunda sıkça duyduğumuz iki farklı gövde tipi. Coupe, basit bir tanımla anlatacak olursak tek kapılı otomobillere deniyor. Peki, aynı model aracın coupe versiyonunun neden sedan olana göre daha pahalı olduğunu biliyor muydunuz?
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Sebepleri sıralamaya başlamadan önce, şuraya bir adet coupe ve sedan versiyonu gösteren görsel bırakalım 👇
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Arabalar aynı model olsa dahi, coupe versiyonu sedana göre genellikle daha pahalı olur. Bunun sebeplerinden biri, daha niş kitleye hitap eden coupe araçların sedana göre daha az sayıda üretiliyor olmasıdır. Bu da birim başı maliyeti yükseltir.
Diğer bir sebep, daha sportif bir görüntüye sahip olan coupe araçların lüks algısı yaratıyor olmasıdır. Pazarlama vitrininden bakacak olursanız, markaların daha lüks görünen bir ürüne daha yüksek fiyat etiketi yapıştırmaları oldukça doğal.
Ayrıca coupe araçlar, aynı modelin sedan versiyonuna göre genelde daha güçlü bir motorla gelir. Çünkü coupe tercih eden kitle, performansa, prestij algısına ve özel tasarıma daha fazla önem verir.
Son olarak, coupe arabalar genelde daha zengin donanım seçenekleriyle gelir. Deri döşemeli koltuklar ve daha büyük jantlar buna örnek olarak gösterilebilir. Saydığımız bu bütün faktörler, aynı model otomobilin coupe versiyonunun sedana göre daha pahalı olmasının başlıca nedenleridir.
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