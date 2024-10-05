Aslında 4 Kapısı Olan Hatchback Otomobiller Nasıl Oluyor da ''5 Kapılı'' Olarak Pazarlanıyor?

Günümüzde en çok tercih edilen otomobil kasa tiplerinden biri hatchback. Eğer ilanlarda dolaşırsanız, ''3 kapılı hatchback'' veya ''5 kapılı hatchback'' gibi terimlerle karşılaşabilirsiniz.

İlana baktığınızda ise 5 kapılı yazan arabanın, aslında tıpkı sedanlarda olduğu gibi 4 kapıdan oluştuğunu görebilirsiniz. Peki, bunun sebebi ne? Neden 4 kapısı olan hatchback arabalara ''5 kapı hatchback'' deniyor?

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