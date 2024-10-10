Tok Kapı Sesi Olmayan Arabayı Almam Diyenler Buraya: Otomobillerdeki Tok Kapı Sesi Bir Mühendislik Hilesi mi?
Tok Kapı Sesi Olmayan Arabayı Almam Diyenler Buraya: Otomobillerdeki Tok Kapı Sesi Bir Mühendislik Hilesi mi?
Araba almayı düşünen insanlar için tok kapı sesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Çünkü araba alırken ilk bakılan şeylerden biri bu. Eğer kapıyı kapatırken tok bir ses geliyorsa, bu arabanın sağlam olduğu anlamına geliyor.
Peki, gerçekten öyle mi? Yoksa tok kapı sesinin sağlamlık göstergesi olduğu bir şehir efsanesi mi? Stanford Üniversitesi Müzik ve Akustikte Bilgisayar Araştırmaları Merkezi, tok kapı sesinin, otomobilin sağlamlığı ve kalitesiyle ilgili olup olmadığına dair bir araştırma yaptı.
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Çoğu insan, araba alırken kapıları kontrol eder ve kapıdan çıkan tok sesin bir sağlamlık göstergesi olduğunu düşünür.
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Stanford Üniversitesi'nde görevli Müzik Profesörü Jonathan Berger de bu teoriyi test etti.
Berger, psikoakustik dersinde öğrencilerinden, sadece kapının çarpma sesine göre farklı model arabaları, ucuzdan pahalıya doğru olacak şekilde sıralamalarını talep etti.
Buna göre sıralama yapan öğrenciler, tok kapı sesine sahip otomobili ''en pahalı'' olarak seçti. Sonucu canlı canlı test etmiş olan Profesör Berger, otomobil kapı çarpma sesinin insanların bilinçaltında bir değer duygusu oluşturduğunu öne sürüyor.
Ayrıca Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma da Jonathan Berger'in tezini destekliyor. Zira 2016 tarihli araştırmada, kapıyı kapatırken ''teneke'' sesi çıkaran otomobillerin ucuz ve dayanıksız olduğu ileri sürülüyor.
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İnsanların zihninde oluşan bu algıdan faydalanmak isteyen mühendisler ve otomobil üreticileri de durur mu? Başlamışlar Ar-Ge çalışmalarına...
Günümüzde tok kapı sesinin insanlar üzerinde ne kadar etkili olduğunun bilincinde olan firmalar, tasarladıkları kapı çarpma sesleriyle, ürettikleri otomobilin daha sağlam görünmesi için özenle çalışıyor.
Kısaca özetlemek gerekirse, artık ucuz otomobil üreten şirketlerin de bu taktiğe başvurduğu belirtiliyor.
Tatmin edici kapı sesleriyle araçlarını olduğundan daha kaliteli ve daha sağlam göstermek için çaba sarf eden üreticiler, ''tok kapı sesini'' yakalamak için ciddi yatırımlar yapıyor.
Bu yüzden siz siz olun, almak istediğiniz arabanın kapısından çıkan tok sese güvenerek aracın sağlam olduğu yanılgısına kapılmayın.
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