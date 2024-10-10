Tok Kapı Sesi Olmayan Arabayı Almam Diyenler Buraya: Otomobillerdeki Tok Kapı Sesi Bir Mühendislik Hilesi mi?

Araba almayı düşünen insanlar için tok kapı sesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Çünkü araba alırken ilk bakılan şeylerden biri bu. Eğer kapıyı kapatırken tok bir ses geliyorsa, bu arabanın sağlam olduğu anlamına geliyor.

Peki, gerçekten öyle mi? Yoksa tok kapı sesinin sağlamlık göstergesi olduğu bir şehir efsanesi mi? Stanford Üniversitesi Müzik ve Akustikte Bilgisayar Araştırmaları Merkezi, tok kapı sesinin, otomobilin sağlamlığı ve kalitesiyle ilgili olup olmadığına dair bir araştırma yaptı.

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