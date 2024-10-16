Sonuç Şaşırtıcı: Arabayla Seyir Halindeyken Yüksek Sesle Müzik Dinlemek Kaza Yapma İhtimalinizi Artırır mı?
Sonuç Şaşırtıcı: Arabayla Seyir Halindeyken Yüksek Sesle Müzik Dinlemek Kaza Yapma İhtimalinizi Artırır mı?
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Arabaya atladınız ve yola çıkmadan önce müziğin sesini iyice açtınız. Keyifli bir yolculuk için her şey hazır diye düşünebilirsiniz. Fakat yüksek sesle severek dinlediğiniz müziğin, trafiği tehlikeye attığını biliyor muydunuz?
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Bu konuda yapılan araştırmalar, yüksek sesli müzik dinleyen sürücülerin reaksiyon süresinin uzadığını gösteriyor. Yani bu sürücüler, yüksek sesle müzik dinlerken fiziksel ve zihinsel görevlerini yerine getirebilmek için %20 oranında daha uzun süreye ihtiyaç duyuyor.
Örneğin, seyir halinde ilerlerken karşınıza aniden bir şey çıkabilir ve ani fren yapmanız gerekebilir. İşte, yüksek sesle müzik dinlerken tepki verme süreniz uzadığı için daha geç tepki veriyorsunuz ve kazaya karışma olasılığınız artıyor.
Başka bir araştırmada ise özellikle genç sürücülerin, son ses müzik eşliğinde araç kullanırken, hız yapmaya ve trafikte agresif davranışlar sergilemeye daha yatkın olduğu görülmüş.
Son olarak RAC Foundation'ın yaptığı araştırmada, araç kullanırken müzik dinleyen sürücülerin, diğer sürücülere oranla kırmızı ışığı iki kat daha fazla kaçırdığı gözlemlenmiş. Bu da doğal olarak çok daha yüksek oranda kazaya karışmak anlamına geliyor.
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Bu yüzden siz siz olun, trafiğe çıkacağınız zaman ses seviyesini makul seviyelerde tutun. Aksi takdirde kendinizi ve trafikteki diğer herkesi tehlikeye atacağınızı unutmayın!
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