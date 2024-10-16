Sonuç Şaşırtıcı: Arabayla Seyir Halindeyken Yüksek Sesle Müzik Dinlemek Kaza Yapma İhtimalinizi Artırır mı?

Araba sürerken yüksek sesle müzik dinlemek, ne de çok keyif veriyor insana! Fakat bu konuda yapılan araştırmalar, araçla seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen sürücülerin kaza yapma ihtimalinin daha fazla olduğunu söylüyor! Nasıl mı? Gelin, eğrisini doğrusunu anlatalım!