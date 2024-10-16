Araba Direksiyonlarında Gördüğümüz 'SRS' Yazısı Tam Olarak Ne? SRS Ne İşe Yarıyor?
Araba Direksiyonlarında Gördüğümüz 'SRS' Yazısı Tam Olarak Ne? SRS Ne İşe Yarıyor?
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SRS aslında 'Supplemental Restraint System'in kısaltması. Türkçe’de de 'Tamamlayıcı Güvenlik Sistemi' anlamına geliyor.
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SRS, otomatik hava yastığı ve otomatik emniyet kemerini kontrol ediyor. Bu nedenle 'SRS Airbag' ve 'SRS emniyet kemeri' olarak da adlandırılıyor.
Olası bir çarpışma anında sürücünün ve yolcuların aracın sert noktalarına çarpmaları bu sistem sayesinde önleniyor.
Yine çarpışma durumunda emniyet kemerinin sertleşip kilitlenmesini de bu sistem sağlıyor.
Sistem, arabadaki hava yastığı ve emniyet kemerinde bulunan sensörler sayesinde anlık olarak çalışıyor.
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SRS’e bağlı olan bu sensörler, aracın hızı ya da frenlemesi gibi pek çok veriyi takip edebiliyor.
İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım. Eğer arabanızda "SRS" uyarı ışığı yanıyorsa, sistemde bir sorun olduğunu gösterir ve hava yastıkları ya da emniyet kemerleriniz işlevsiz olabilir. Bu nedenle muhakkak bir servise başvurmanız gerekir.
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