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Araba Direksiyonlarında Gördüğümüz 'SRS' Yazısı Tam Olarak Ne? SRS Ne İşe Yarıyor?

Araba Direksiyonlarında Gördüğümüz 'SRS' Yazısı Tam Olarak Ne? SRS Ne İşe Yarıyor?

Deniz ŞEN
Deniz ŞEN - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:55 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 15:02

Araba direksiyonlarında ya da göstergelerinde karşılaştığımız 'SRS' tam olarak ne anlama geliyor? Bu aslında çok önemli bir güvenlik sisteminin kısaltması. Gelin biraz daha yakından inceleyelim.

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SRS aslında 'Supplemental Restraint System'in kısaltması. Türkçe’de de 'Tamamlayıcı Güvenlik Sistemi' anlamına geliyor.

SRS aslında 'Supplemental Restraint System'in kısaltması. Türkçe’de de 'Tamamlayıcı Güvenlik Sistemi' anlamına geliyor.

SRS, otomatik hava yastığı ve otomatik emniyet kemerini kontrol ediyor. Bu nedenle 'SRS Airbag' ve 'SRS emniyet kemeri' olarak da adlandırılıyor.

SRS, otomatik hava yastığı ve otomatik emniyet kemerini kontrol ediyor. Bu nedenle 'SRS Airbag' ve 'SRS emniyet kemeri' olarak da adlandırılıyor.

Olası bir çarpışma anında sürücünün ve yolcuların aracın sert noktalarına çarpmaları bu sistem sayesinde önleniyor.

Olası bir çarpışma anında sürücünün ve yolcuların aracın sert noktalarına çarpmaları bu sistem sayesinde önleniyor.

Yine çarpışma durumunda emniyet kemerinin sertleşip kilitlenmesini de bu sistem sağlıyor.

Yine çarpışma durumunda emniyet kemerinin sertleşip kilitlenmesini de bu sistem sağlıyor.

Sistem, arabadaki hava yastığı ve emniyet kemerinde bulunan sensörler sayesinde anlık olarak çalışıyor.

Sistem, arabadaki hava yastığı ve emniyet kemerinde bulunan sensörler sayesinde anlık olarak çalışıyor.
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SRS’e bağlı olan bu sensörler, aracın hızı ya da frenlemesi gibi pek çok veriyi takip edebiliyor.

SRS’e bağlı olan bu sensörler, aracın hızı ya da frenlemesi gibi pek çok veriyi takip edebiliyor.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım. Eğer arabanızda "SRS" uyarı ışığı yanıyorsa, sistemde bir sorun olduğunu gösterir ve hava yastıkları ya da emniyet kemerleriniz işlevsiz olabilir. Bu nedenle muhakkak bir servise başvurmanız gerekir.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım. Eğer arabanızda "SRS" uyarı ışığı yanıyorsa, sistemde bir sorun olduğunu gösterir ve hava yastıkları ya da emniyet kemerleriniz işlevsiz olabilir. Bu nedenle muhakkak bir servise başvurmanız gerekir.
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