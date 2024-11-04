Patinajla Nasıl Başa Çıkılacağını Bilmeyenler Buraya: Patinaj Nedir ve Nasıl Önlenir?
Patinajla Nasıl Başa Çıkılacağını Bilmeyenler Buraya: Patinaj Nedir ve Nasıl Önlenir?
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Tekerleklerin çekiş gücünü kaybetmesi sonucu meydana gelen patinaj, tekerlekler dönmesine rağmen aracın ilerlememesi anlamına geliyor.
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Bu can sıkıcı durum, genellikle yağmurlu havalarda, kaygan zeminlerde ve dik yokuşlarda başınıza gelebiliyor. Aracınızın tekerleri dönmesine rağmen taşıtınız olduğu yerde saymaya devam ediyor.
Bu durum potansiyel tehlikeler barındırdığı için siz de patinajı önlemenin yollarını arıyor olabilirsiniz.
Öncelikle kuru bir zeminde araç kullanıyorsanız, debriyaj ve gaz pedalını düzgün bir şekilde kullanmalısınız. Bu tür zeminlerde patinajı önlemek için debriyaj pedalının kavrama noktasını doğru bir şekilde anlamalı ve motor devri 1500 civarına geldiğinde ayağınızı debriyajdan hafifçe çekmelisiniz.
Ancak yüksek hızda araba kullanırken yahut zorlu bir zeminde seyir halindeyken kayma ve patinajı engellemek için daha etkili önlemlere ihtiyacınız var.
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Örneğin, kötü hava koşullarında mümkünse araç kullanmaktan kaçınabilirsiniz. Tabii, almanız gereken önlemler bununla da bitmiyor.
Aracınızın lastik bakımlarını asla aksatmamalı ve fren bakımlarını da düzenli şekilde yaptırmalısınız. Ayrıca yüksek hızdan mümkün olduğunca kaçınmalısınız.
Modern otomobillerde güvenlik önlemi olarak anti patinaj sistemleri yer alsa da her arabada ne yazık ki böyle bir imkan bulunmuyor. Bu yüzden sürücülerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor.
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