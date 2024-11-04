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Çin'de BYD Rüzgarı Esiyor: Elektrikli Otomobil Üreticisi BYD, Ekim Ayını Rekor Satışla Kapatmayı Başardı

Çin'de BYD Rüzgarı Esiyor: Elektrikli Otomobil Üreticisi BYD, Ekim Ayını Rekor Satışla Kapatmayı Başardı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 11:31

Çin'in bir numaralı elektrikli otomobil ve plug-in hibrit araç üreticisi BYD, ekim ayında rekor sayıda araç satışı yaparak Tesla'yı geride bıraktı.

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Çin'de otomobil satışlarının yükselişte olduğu bu dönemde satışlarını artırmaya devam eden BYD, 2024 yılının son çeyreğine de rekor satış sayısıyla girdi.

Çin'de otomobil satışlarının yükselişte olduğu bu dönemde satışlarını artırmaya devam eden BYD, 2024 yılının son çeyreğine de rekor satış sayısıyla girdi.

Geçtiğimiz cuma günü yayınlanan verilere göre BYD, Ekim 2024'te 500 bin 526 adet satış yaptı. Paylaşılan verilerde hibrit otomobillerin satış sayısının giderek arttığı göze çarparken, geçtiğimiz ay 310 bin 912 teslimatla hibrit araçların en iyi satış dönemi olmuştu.

Geçtiğimiz cuma günü yayınlanan verilere göre BYD, Ekim 2024'te 500 bin 526 adet satış yaptı. Paylaşılan verilerde hibrit otomobillerin satış sayısının giderek arttığı göze çarparken, geçtiğimiz ay 310 bin 912 teslimatla hibrit araçların en iyi satış dönemi olmuştu.

Çinli şirketlerin otomotiv endüstrisinde yükselişleri devam ediyor. Zira Çin'de satış rekorlarını kıran tek üretici BYD değil.

Çinli şirketlerin otomotiv endüstrisinde yükselişleri devam ediyor. Zira Çin'de satış rekorlarını kıran tek üretici BYD değil.

Bir başka üretici Geely Automobile Holdings de geçen ay 226 bin 686 araç satarak kendi satış rekorlarını kırdı. Ayrıca daha yeni kurulan Xpeng de geçtiğimiz ay 23 bin 917 araç satışıyla rekora ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde üç aylık gelir verisini paylaşan BYD, ilk kez Tesla’yı geçmeyi başarmıştı. Çinli otomobil devinin geliri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artış göstererek 28,2 milyar dolara yükselmişti. Tesla ise aynı dönemde 25,2 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde üç aylık gelir verisini paylaşan BYD, ilk kez Tesla’yı geçmeyi başarmıştı. Çinli otomobil devinin geliri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artış göstererek 28,2 milyar dolara yükselmişti. Tesla ise aynı dönemde 25,2 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

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